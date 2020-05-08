ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Санта Димопулос поделилась схемой похудения после родов и высказалась о ссорах в семье

Lite » Красота 08.05.2020 - 13:32
Санта Димопулос поделилась схемой похудения после родов и высказалась о ссорах в семье
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Экс-"ВИА Гра" сделала признание об отношениях с мужем

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос даже на карантине остается обворожительной и стильной, а секретами своей женственности и гармонии делится с поклонницами. Артистка показала эффектные наряды, в которых предпочитает ходить в домашней обстановке. Так, семь месяцев назад Санта стала мамой во второй раз – она родила мужу, бизнесмену Игорю Кучеренко очаровательную доченьку Софию. Артистка и блогер поделилась с подписчиками в Instagram своими секретами похудения после родов и рассказала об отношениях в семье.

Так, за время беременности Санта набрала 24 килограмма. Она расписала схему похудения, которая помогает ей вернуться в форму после появления на свет малышки.

"Тут играет роль физиология. Чтобы скорее пошло, нужно подключать все одновременно – питание, дыхательные упражнения, наули (висцелярный массаж), массаж, упражнения на пресс, обертывания, RF lifting, инъекции", - поделилась действенной схемой молодая мама.

Санта Димопулос поделилась схемой похудения после родов и высказалась о ссорах в семье

Фото: instagram.com/santadimopulos

Она также рассказала о том, какие методы помогают ей уложить спать доченьку и как она отучила малышку от грудного вскармливания.

"Укладываю после кормления, ставлю музыку и делаю ей в кровати гнездо. Специально не отучала, как-то все само собой произошло. В шесть месяцев у меня не стало молока", - призналась артистка.

Также Санта заявила, что в их семье не бывает скандалов и с мужем они живут в согласии и мире. "Мы в этом плане скучные люди. Живем мирно и спокойно. Конечно, бывает иногда, что спорим. Я могу даже губки надуть, но руганью это сложно назвать", - рассказывает знаменитость.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Ранее Санта Димопулос призналась, что ее муж перенес коронавирус и даже оказался в больнице.

Маленькая красотка: Санта Димопулос похвасталась "вокальными" талантами маленькой дочки Не услышать осуждения: Санта Димопулос откровенно рассказала о неуверенности в себе
Новости Украины ВИА ГраСанта Димопулос
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь