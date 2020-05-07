Это дар: Санта Димопулос растрогала нежными фото и признанием о детях

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица рассказала, кому не следует рожать детей

Санта Димопулос воспитывает двоих детей, при этом она быстро вернула себе стройные формы и даже дома носит женственные и красивые наряды. Певица лишь недавно впервые показала лицо своей доченьки Софии, которой исполнилось 7,5 месяцев - поклонники тут же отметили, что светловолосая и голубоглазая малышка явно пошла в отца Игоря Кучеренко. В своем Instagram артистка поделилась нежными фото с дочкой и 11-летним сыном Даниэлем и сделала откровенное признание о детях.

На фото Санта держит на коленях маленькую Софию - малышка с забавным хвостиком на макушке задорно улыбается и с помощью мамы уже стоит. На еще одном кадре звезда сидит на диване, а сыночек мило обнимает ее сзади.

Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)

Димопулос откровенно заявила, что рожать детей стоит не всем людям и отметила, по каким причинам не нужно этого делать.

"Когда не стоит хотеть/рожать детей?

– мне пора (у всех подруг же есть уже);

– материнский капитал (за детей даёт выплаты государство/мужчина/родители);

– это удержит мужчину рядом (детей мы рожаем для себя и всегда рассчитываем на себя, девочки);

– реализация несбывшихся мечт в детях;

– чтобы кому-то что-то доказать («у меня вот как всё классно – семья, новый муж, дом и т.д);

– продолжить род.

Звучит весьма эгоистично и формально, не так ли?" - пишет артистка.

Фото: Санта Димопулос с сыном (instagram.com/santadimopulos)

Санта считает, что к появлению ребенка нужно быть полностью готовым и учиться быть хорошими родителями, ведь дети - настоящий дар.

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"Дети – наши учителя. Они приходят в нашу жизнь учить нас, помочь нам осознать свои ошибки и искаженное мировосприятие. Через них мы познаём абсолютную настоящую любовь, сами становимся этой любовью и несём её в мир. Не воспитанием, а на своём примере мы показываем, что такое счастье, выбор, ответственность, осознанность. Я давно заметила – люди, которые не умеют любить других людей/детей, животных, природу, которые не имеют желания и внутренней потребности помогать другим – не становятся хорошими родителями, потому что рожают детей из эгоистических целей. Но дети – дар, к которому нужно быть готовыми. Когда дети появляются от радости, от желания передать или преумножить, тогда этот дар принесёт много счастья, познания и смысла. В противном случае, наоборот, много хлопот, раздражения, суеты и в будущем боли от непонимания и пропасти", - поделилась звездная мамочка.

Большинство подписчиков согласились с певицей и оставили много умиленных отзывов кадрам с детьми.

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Какая у Вас классная булочка

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Они прекрасны

У ти Боже мой. Какая первая фотография -на милейшая. Такая звёздочка, одни глаза чего стоят. И сынуля замечательный. Ну глазастик, меня покорил

Как так в папу полностью

Красивый сыночек и доченька лапушка.

Какая София булочка сладкая! Все Вы верно написали

Все в точку

Согласна с каждым словом!

Санточка, детки прелесть у вас. А вы красавица

Золотые слова, моя дочь дана мне Богом, за то, чтобы понять что мама и дочка могут быть вместе

Папина копия .Мамина радость

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос в шелках и мини раскрыла секреты женской неотразимости.