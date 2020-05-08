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Санта Дімопулос поділилася схемою схуднення після пологів і висловилася про сварки в сім'ї

Lite » Краса 08.05.2020 - 13:32
Санта Дімопулос поділилася схемою схуднення після пологів і висловилася про сварки в сім'ї
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Екс-"ВІА Гра" зробила зізнання про стосунки з чоловіком

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос навіть на карантині залишається чарівною і стильною, а секретами своєї жіночності і гармонії ділиться з прихильницями. Артистка показала ефектні вбрання, в яких ходить в домашній обстановці. Так, сім місяців тому Санта стала мамою вдруге – вона народила чоловікові, бізнесменові Ігорю Кучеренко чарівну донечку Софію. Артистка і блогер поділилася з підписниками в Instagram своїми секретами схуднення після пологів і розповіла про стосунки в родині.

Так, за час вагітності Санта набрала 24 кілограми. Вона розписала схему схуднення, яка допомагає їй повернутися у форму після появи на світ маляти.

"Тут грає роль фізіологія. Щоб швидше пішло, потрібно підключати все одночасно – харчування, дихальні вправи, наули (вісцелярний масаж), масаж, вправи на прес, обгортання, RF lifting, ін'єкції", - поділилася дієвої схемою молода мама.

Санта Дімопулос поділилася схемою схуднення після пологів і висловилася про сварки в сім'ї

Фото: instagram.com/santadimopulos

Вона також розповіла про те, які методи допомагають їй вкласти спати донечку і як вона відучила дитину від грудного вигодовування.

"Укладаю після годування, ставлю музику і роблю їй в ліжку гніздо. Спеціально не відлучала, якось все само собою сталося. У шість місяців у мене не стало молока", - зізналася артистка.

Також Санта заявила, що в їх сім'ї не буває скандалів і з чоловіком вони живуть в злагоді та мирі. "Ми в цьому плані нудні люди. Живемо мирно та спокійно. Звичайно, іноді буває, що сперечаємося. Я можу навіть надути губки, але лайкою це назвати складно", - розповідає знаменитість.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Раніше Санта Дімопулос зізналася, що її чоловік переніс коронавірус і навіть опинився в лікарні.

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