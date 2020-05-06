Сила привлекательности: Санта Димопулос в шелках и мини раскрыла секреты неотразимости

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Артистка показала, в чем предпочитает ходить дома

Санта Димопулос наслаждается благодатным временем материнства. Недавно она впервые показала свою очаровательную дочь Софию, которая появилась на свет в Монако. Девочка внешне очень похожа на папу – бизнесмена Игоря Кучеренко. Девочка голубоглазая, светлокожая с белокурыми локонами, тогда как ее мама – жгучая брюнетка. Санта – не только любящая и заботливая мама и жена, она еще и мудрая женщина с отличным вкусом и чувством стиля. Так, артистка показала свои безупречные домашние образы и рассказала о силе женственности и привлекательности.

Санта снялась в стильной домашней фотосессии для издания Мaincream и продемонстрировала, как наряды предпочитает надевать в домашней обстановке, а также рассказала о гранях женственности. Звезда живет за городом и с удовольствием проводить время на свежем воздухе. Она предстала в атласной пижаме нежного пастельного оттенка, красном шелковом халате в японском стиле, кремовом легком платье свободного кроя, женственном легком наряде с абстрактным флористическим принтом и короткой юбкой, засветив стройные ножки.

Также Санта рассказала о стиле и женственной привлекательности и поделилась секретами гармонии.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Атмосфера в доме – это ответственность женщины, поэтому ухоженность, улыбка, забота, красота – все это на нас", - считает артистка.

Она отмечает, что не так важна одежда, как внутреннее состояние девушки. "Важно быть ухоженной и гармоничной, и тут не важно, во что ты одета – в треники и майку или в красивое платье. Внутреннее состояние – вот, где скрыта наша сила привлекательности", - отмечает Санта.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/maincream)

"Очень важно избавляться от ненужных вещей в вашем пространстве, ведь это застой энергии. Убирая то, что вам не нужно, вы освобождаете место для чего-то нового и прекрасного. За время карантина ко многим пришло понимание, что вещи – это не статус, не вложение и не ценность, вещи – это всего лишь вещи. Главное – человек, который их носит, его внутреннее наполнение и гармония с самим собой", - убеждена артистка.

Ранее Санта Димопулос сделала признание о маленькой дочке, рассекретила ее схему питания очаровала нежным фотосетом с Софией.