Сама себе косметолог: самые распространенные ошибки в домашнем уходе

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Делая все самостоятельно, главное - не навредить

Разразившаяся пандемия коронавируса и введенный из-за этого режим карантина вызвал сложности у многих женщин - ведь салоны красоты тоже закрыли. Пришлось брать все в свои руки и учиться ухаживать за собой и делать некоторые процедуры в домашних условиях. Певица Санта Димопулос, которая ранее назвала модные тренды этой весны, напомнила, что очень легко навредить себе неправильным уходом.

На своей странице в Instagram артистка перечислила самые частые ошибки в домашнем уходе и рассказала, как делать не стоит. Публикацию она сопроводила чувственным снимком, на котором запечатлена в сером свитере с откровенным декольте.

"Самоизоляция. Мы сами себе косметологи, тренера, повара, мастера маникюра и т.д. Тут важное правило – НЕ НАВРЕДИ. Я вот думала, что за несправедливость? Некоторые вообще ничего не делают для ухода за кожей, и при этом она у них просто идеальная, в то время, как другие отдают последние деньги и время на уход, но никак не могут справится с проблемами. Все дело в неправильном уходе и, иногда, действительно лучше не делать ничего, чем вредить лишними действиями", - отметила знаменитость.



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Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Топ самых распространенных ошибок:

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Покупать все новинки уходовой косметики ("подруга сказала, что круто", "любимая фирма выпустила новый крем", "видела рекламу" и т.д).

У меня есть подруга бьютиголик, она скупает все самые дорогие, новые кремы, потом ходит вся в прыщах. Всё это она дарит подругам, маме, своим работникам...и по новой. Ваш уход должен подбирать косметолог! Так вы будете выглядеть ухоженно и сэкономите деньги.

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Распаривание кожи перед скрабами.

Скрабирование кожи – это процесс направленный на удаление мертвого слоя. Исходя из этого можно сделать вывод, что процедура далеко не из щадящих. А распаривание кожи перед этим ещё больше даёт шансов повредить её этими же скрабами.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Использовать только натуральные средства.

Натуральность – не залог совершенства. Хоть мы и привыкли, что производители как можно чаще пытаются лишний раз «втиснуть» факт этой «натуральности» повсюду. Суровый маркетинг. Следует помнить, что на натуральные компоненты больше вероятности проявления аллергии. Более того, чаще всего – они не настолько эффективны.

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Умывание льдом.

Большая вероятность повреждения кожи. Можно даже оставить маленькие ссадины. Так и зачем? Намного полезнее будет обычное контрастное умывание! А лёд только навредит вашим капиллярам. И красный цвет лица тоже красоты не прибавляет.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Использование продуктов не по назначению.

"Давайте заменим пудру на тушь, а кремом для ног намажем волосы!" Именно так я вижу все эти чудо лайфхаки по экономии денег в инстаграм. Но нельзя заменить всё. Примите этот факт. И в действительности существует довольно мало вариантов адекватной замены.

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