Сама собі косметолог: найпоширеніші помилки у домашньому догляді

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Роблячи все самостійно, головне - не нашкодити

Пандемія коронавіруса і введений через це режим карантину викликав труднощі у багатьох жінок - адже салони краси теж закрили. Довелося брати все в свої руки і вчитися доглядати за собою і робити деякі процедури в домашніх умовах. Співачка Санта Дімопулос, яка раніше назвала модні тренди цієї весни, нагадала, що дуже легко зашкодити собі неправильним доглядом.

На своїй сторінці в Instagram артистка перерахувала найчастіші помилки у домашньому догляді і розповіла, як робити не варто. Публікацію вона супроводила чуттєвим знімком, на якому зображена в сірому светрі з відвертим декольте.

"Самоізоляція. Ми самі собі косметологи, тренера, кухарі, майстри манікюру і т. д. Тут важливе правило – НЕ НАШКОДЬ. Я от думала, що за несправедливість? Деякі взагалі нічого не роблять для догляду за шкірою, і при цьому вона в них просто ідеальна, в той час, як інші віддають останні гроші і час на догляд, але ніяк не можуть впоратися з проблемами. Вся справа в неправильному догляді і, іноді, дійсно краще не робити нічого, ніж шкодити зайвими діями", - зазначила знаменитість.



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Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Топ найрозповсюдженіших помилок:

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Купувати всі новинки доглядової косметики ("подруга сказала, що круто", "улюблена фірма випустила новий крем", "бачила рекламу" і т. д).

У мене є подруга бьютиголик, вона скуповує всі найдорожчі, нові креми, потім ходить вся в прищах. Все це вона дарує подругам, мамі, своїм працівникам...і по новій. Ваш догляд повинен підбирати косметолог! Так ви будете виглядати доглянуто та заощадите гроші.

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Розпарювання шкіри перед скрабами.

Скрабування шкіри – це процес спрямований на видалення мертвого шару. Виходячи з цього можна зробити висновок, що процедура далеко не з щадних. А розпарювання шкіри перед цим ще більше дає шансів пошкодити її цими ж скрабами.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Використовувати тільки натуральні засоби.

Натуральність – не запорука досконалості. Хоч ми й звикли, що виробники як можна частіше намагаються зайвий раз «втиснути» факт цієї «натуральності» всюди. Суворий маркетинг. Слід пам'ятати, що на натуральні компоненти більше ймовірності прояви алергії. Більш того, найчастіше – вони не настільки ефективні.

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Вмивання льодом.

Велика ймовірність пошкодження шкіри. Можна навіть залишити маленькі подряпини. Так і навіщо? Набагато корисніше буде звичайне контрастне вмивання! А лід тільки зашкодить вашим капілярам. І червоний колір обличчя теж краси не додає.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Використання продуктів не за призначенням.

"Давайте замінимо пудру на туш, а кремом для ніг намажемо волосся!" Саме так я бачу всі ці диво лайфхаки з економії грошей в instagram. Але не можна замінити все. Прийміть цей факт. І насправді існує досить мало варіантів адекватної заміни.

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