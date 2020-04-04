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Как сохранить фигуру на карантине: топ-5 лайфхаков от бьюти-блогера

Lite » Красота 04.04.2020 - 08:38
Как сохранить фигуру на карантине: топ-5 лайфхаков от бьюти-блогера
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, что поможет не набрать лишнего на самоизоляции

Уже которую неделю сидите дома на карантине и боитесь становиться на весы? Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась на своей странице в Instagram актуальным рецептом блинчиков, от которых не толстеют, а также 5 лайхаками для сохранения фигуры.

Вкуснейшие блины из овсяных хлопьев:

  • 100 гр овсяных хлопьев
  • 1 яйцо
  • 100 мл кефира
  • Сода на кончике ножа
  • 1 чл мёда

1. В кефир добавить соду, перемешать
2. яйцо взбить венчиком с мёдом, затем влить кефир
3. Овсяные хлопья измельчить в муку и добавить к получившейся
массе
4. На раскалённую сковороду с оливковым маслом, вылить немного теста
5. Жарить с 2-х сторон по 2 мин на маленьком огне

Подаём с размороженными ягодами и ароматной мятой.

Как сохранить фигуру на карантине: топ-5 лайфхаков от бьюти-блогера

Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Лайфхаки для стройной фигуры:

1. Включаем аромалампу с эфирным маслом корицы, ее аромат отлично снижает аппетит.

2.Снижаем дома температуру до 22-23 градусов, энергия и вместе с ней ккал будут тратиться на согревание тела.

3. За 30 минут до еды пьем большой стакан тёплой воды, этот ритуал позволит съесть в 2 раза меньше.

Как сохранить фигуру на карантине: топ-5 лайфхаков от бьюти-блогера

Иллюстративное фото (pexels.com)


4. Трапезу начинаем с большой порции салата: зелёные листья, томат, авокадо, заправить оливковым/льняным/виноградным маслом и посыпать льном
К основному блюду приступить через 15 минут после салата, за это время вы уже почувствуете насыщение и съедите меньше.

Как сохранить фигуру на карантине: топ-5 лайфхаков от бьюти-блогера
Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Пишем план питания на неделю, чтобы не импровизировать и не накидываться на все что под рукой, когда хочется есть.

И конечно же, не забываем заниматься спортом, домашние тренировки очень эффективны, и теперь у всех на них есть время.

Как сохранить фигуру на карантине: топ-5 лайфхаков от бьюти-блогера

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее диетолог Анна Елькина рассказала об особенностях питания в период вирусной эпидемии.

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