Роузи Хантингтон-Уайтли объяснила, как худеет с помощью фастинг-диеты

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи честно ответила на вопрос о пластике

32-летняя британская супермодель, бывший “ангел” Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уйтли в последнее время практически полностью посвятила себя персональному бьюти-блогу, а также линейке уходовой косметики собственного бренда. Признанная красотка, супруга голливудского актера Джейсона Стетхэма (52 года) с удовольствием делится с поклонниками секретами красоты. И не скрывает, даже самые “личные” нюансы ухода за внешностью. В интервью для The Times супермодель рассказала, как беременность и роды повлияли на ее внешность, как ей удается поддерживать себя в идеальной форме и приходилось ли ей прибегать к пластическим операциям.

Отметим, что Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм воспитывают двухлетнего сына Джека. При этом пара трепетно оберегает малыша от внимания прессы. Супермодель до сих пор так и не показала его лицо. Хотя папарацци время от времени удается сделать кадры с сыном знаменитой пары. При этом в новом интервью Роузи сделала неожиданное признанием. По словам британской модели, состояние ее волос и кожи было в разы лучше во время беременности, чем до или после нее!

“У меня никогда не было настолько идеально гладкой кожи, как во время беременности, - подчеркивает модель. - Но как только я родила Джека, все вернулось на круги своя”.

К примеру, Хантингтон-Уайтли подчеркнула, что ее волосы перестали держать блонд - краска смывается уже в течение двух недель. То есть структура волос немного изменилась после родов.

Роузи смогла быстро вернуться к модельной форме благодаря фастинг-диете (фото: instagram.com/rosiehw)

Что касается секретов красоты и поддержания себя в идеальной форме, здесь Роузи помогает физическая нагрузка, а также популярная фастинг-диета. Отметим, что фастинг - это режим питания, которыей предполагает периодическое голодание. Наиболее популярный вариант - 16/8 - 16 часов голодания, а в следующие 8 часов - нормальное питание. Считается, что такой ритм заставляет организм усиленно сжигать запасы жира.

“Я ем в 8-часовое или 10-часовое окно. В 8 утра я пью матча-латте с овсяным молоком и затем стараюсь уложиться к 4−6 часам вечера. Это дает моему организму время все переварить”, - делится опытом супермодель.

Также она может пересмотреть свой график, если, к примеру, планирует поужинать в ресторане.

Супермодель уверяет, что к пластике губ ни разу не прибегала (фото: instagram.com/rosiehw)

Не уклонилась Роузи и от вопроса о пластических операциях. Супермодель уверяет, что еще ни разу не прибегала к пластику. И в ближайшее время не планирует столь радикально вмешиваться в свою внешность - на данный момент ее все устраивает.

Более того, Роузи заявляеет: “Старея, я хотела бы выглядеть естественно”.

При этом в который раз модель заверяет, что ее пышные губки - “подарок” от природы. Но у ж никак не дело рук хирурга.

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