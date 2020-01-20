Роузі Хантінгтон-Уайтлі пояснила, як худне за допомогою фастинг-дієти

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі чесно відповіла на питання про пластику

32-річна британська супермодель, колишній "ангел" Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Уйтлі останнім часом практично повністю присвятила себе персональному б'юті-блогу, а також лінійці косметики по догляду за шкірою власного бренду. Визнана красуня, дружина голлівудського актора Джейсона Стетхема (52 роки) із задоволенням ділиться з шанувальниками секретами краси. І не приховує, навіть найбільш "особисті" нюанси догляду за зовнішністю. В інтерв'ю для The Times супермодель розповіла, як вагітність і пологи вплинули на її зовнішність, як їй вдається підтримувати себе в ідеальній формі та чи доводилося їй вдаватися до пластичних операцій.

Зазначимо, що Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем виховують дворічного сина Джека. При цьому пара трепетно оберігає малюка від уваги преси. Супермодель досі так і не показала його обличчя. Хоча папараці час від часу вдається зробити кадри з сином знаменитої пари. При цьому в новому інтерв'ю Роузі зробила несподіване визнанням. За словами британської моделі, стан її волосся і шкіри був в рази краще під час вагітності, ніж до або після неї!

“У мене ніколи не було настільки ідеально гладкої шкіри, як під час вагітності, - підкреслює модель. - Але як тільки я народила Джека, все повернулося "на круги своя".

Наприклад, Хантінгтон-Уайтлі підкреслила, що її волосся перестало тримати блонд - фарба змивається вже протягом двох тижнів. Тобто структура волосся трохи змінилася після пологів.

Роузі змогла швидко повернутися до модельної формі завдяки фастинг-дієті (фото: instagram.com/rosiehw)

Що стосується секретів краси і підтримки себе в ідеальній формі, тут Роузі допомагає фізичне навантаження, а також популярна фастинг-дієта. Зазначимо, що фастинг - це режим харчування, який передбачає періодичне голодування. Найбільш популярний варіант - 16/8 - 16 годин голодування, а у наступні 8 годин - нормальне харчування. Вважається, що такий ритм змушує організм посилено спалювати запаси жиру.

“Я їм у 8-годинне або 10-годинне вікно. О 8 ранку я п'ю матчу-латте з вівсяним молоком і потім намагаюся вкластися до 4-6 годин вечора. Це дає моєму організму час все перетравити", - ділиться досвідом супермодель.

Також вона може переглянути свій графік, якщо, наприклад, планує повечеряти в ресторані.

Супермодель запевняє, що до пластики губ жодного разу не вдавалася (фото: instagram.com/rosiehw)

Не ухилилася Роузі і від питання про пластичні операції. Супермодель запевняє, що ще жодного разу не вдавалася до пластику. І найближчим часом не планує настільки радикально втручатися в свою зовнішність - на даний момент її все влаштовує.

Більш того, Роузі запевняє: "Старіючи, я хотіла б виглядати природно".

При цьому вкотре модель запевняє, що її пишні губки - "подарунок" від природи. Але ж ніяк не справа рук хірурга.

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