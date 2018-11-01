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Розтяжка, як у балерини: відеоурок від Катерини Кухар

Lite » Краса і здоров'я 01.11.2018 - 11:33

Відео: Як розтягується прима-балерина Катерина Кухар (youtube.com/ELLE Ukraine)

Багато людей мріють про хорошу гнучкість і розтяжку, однак часто не знають, як цього домогтися. Прима-балерина Національної опери України і зоряна суддя шоу Танці з зірками 2018 Катерина Кухар вирішила допомогти і поділилася  відповідним відеоуроком.

У відео зірка балету показала, як розтягує своє тіло перед уроками класики і репетиціями.

"Я покажу вам, як розбудити своє тіло", - каже Кухар.

Розтяжка, як у балерини: відеоурок від Катерини КухарФото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Вона зазначила, що слід робити стільки повторів, скільки виходить, додаючи їх кількість з кожним наступним заняттям.

Розтяжка, як у балерини: відеоурок від Катерини КухарФото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар вразила шанувальників відвертим декольте.

Зазначимо, що Катерина Кухар розповіла, хто розчарував її в "Танцях з зірками".Прима-балерина вважає, що Павло Вишняков перевершив всі її очікування.

До речі, Катерина Кухар розповіла про жорсткої конкуренції в балеті. Так, зірка підкреслила, що "слабкі в балеті не виживають".

Відео: РБК-Україна

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