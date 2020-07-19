Пятки как у младенца обеспечены: действенный домашний рецепт

Красивые и ухоженные ступни – это залог хорошего самочувствия, прекрасного настроения, а также уверенности в себе! Одна из самых распространенных женских проблем – натоптыши, трещины на пятках, огрубевшая кожа. Как получить гладкие и красивые пятки в домашних условиях, рассказала бьюти-блогер Марина на своей странице в Instagram.



Кожа пяток от природы имеет намного более плотную структуру, чем кожа на теле и лице, ведь именно на пятки приходится основная нагрузка во время ходьбы. Проблемы с кожей стоп начинаются, когда нарушается баланс обновления клеток кожи, то есть скорость образования новых клеток превышает скорость слущивания. Такое явление называется гиперкератоз. Он и приводит к появлению огрубения кожи и трещин.



Важная часть ухода — удалить слой ороговевшей кожи. Следующий этап — регулярно увлажнять и смягчать кожу.

Иллюстративное фото (pexels.com)



Хочу предложить вам хороший, проверенный рецепт, эффект от которого не менее потрясающий, как от дорогостоящей салонной процедуры.

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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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1 ст.л. пищевой соли.

1 ст.л. яблочного уксуса 6%.

1 ст.л. перекиси водорода.

3 ст.л. натёртой стружки хозяйственного мыла.

2 ч.л. оливкового масла.



Соль, уксус, перекись и мыло залить 0,5 литра горячей воды, тщательно перемешать, накрыть крышкой и выждать 20 минут, затем добавить оливковое масло, перемешать.



Иллюстративное фото (pexels.com)

В ванночку (тазик) налить 2 литра тёплой воды, в неё же добавить полученный мыльный раствор, опустить ноги, выдержать 15 минут, вытереть полотенцем, для закрепления результата нанести на ступни жирный уходовый крем.



Применение: 2 раза в неделю.

Курс: 1 месяц.



Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

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