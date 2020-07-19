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П'яти як у немовляти забезпечені: дієвий домашній рецепт

Автор: Lite

Перевірений домашній рецепт з ефектом не гірше салонних процедур

Красиві і доглянуті ступні – це запорука гарного самопочуття, прекрасного настрою, а також впевненості в собі! Одна з найпоширеніших жіночих проблем – натоптиші, тріщини на п'ятах, огрубіла шкіра. Як отримати гладкі і красиві п'яти в домашніх умовах, розповіла б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram.

Шкіра п'ят від природи має набагато більш щільну структуру, ніж шкіра на тілі та обличчі, адже саме на п'яти доводиться основне навантаження під час ходьби. Проблеми з шкірою стоп починаються, коли порушується баланс оновлення клітин шкіри, тобто швидкість утворення нових клітин перевищує швидкість злущення. Таке явище називається гіперкератоз. Він і призводить до появи огрубіння шкіри і тріщин.

Важлива частина догляду — видалити шар ороговілої шкіри. Наступний етап — регулярно зволожувати і пом'якшувати шкіру.

Ілюстративне фото (pexels.com)


Хочу запропонувати вам гарний, перевірений рецепт, ефект від якого не менш приголомшливий, як від дорогої салонної процедури.

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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  • 1 ст. л. харчової солі.
  • 1 ст. л. яблучного оцту 6%.
  • 1 ст. л. перекису водню.
  • 3 ст. л. натертої стружки господарського мила.
  • 2 ч. л. оливкової олії.


Сіль, оцет, перекис і мило залити 0,5 літра гарячої води, ретельно перемішати, накрити кришкою і почекати 20 хвилин, потім додати оливкове масло, перемішати.


Ілюстративне фото (pexels.com)

У ванночку (тазик) налити 2 літри теплої води, в неї ж додати отриманий мильний розчин, опустити ноги, витримати 15 хвилин, витерти рушником, для закріплення результату нанести на ступні жирний уходовый крем.

Застосування: 2 рази на тиждень.
Курс: 1 місяць.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

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