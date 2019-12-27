Как не пуститься во все тяжкие в Новый год: лайфхаки для худеющих

Нутрициолог дала советы, как избежать обжорства в праздники
Многие худеющие или старающиеся придерживаться правильного питания люди боятся новогодней ночи - ведь отказаться от всех этих вкусностей просто-таки невозможно! АнтиПП фитнес-нутрициолог Катя, которая ранее раскрыла секрет, как не отказываться от сладкого при похудении, рассказала на своей странице в Instagram, как же не пуститься во все тяжкие во время праздничного застолья.
Эксперт поделилась советами для разных вариантов встречи Нового года - дома, в гостях или же в путешествии.
1. Самый простой - дома. Просто приготовь менее калорийные блюда
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Замени майонез сметаной или натуральным йогуртом ну или на майонез лайт в крайнем случае. Или на низкокалорийные соусы из магазинов диетического питания. Или, например, смешай майонез и сметану 50/50.
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Не лей масло в блюда из бутылки, измеряй его лучше ложками, 1 ч.л примерно 5 мл.
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Колбасу замени на нежирную ветчину или куриную грудку/индейку, либо на постную говядину.
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Холодец готовь тоже из нежирных частей тушек.
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Не налегай на алкоголь. Из-за него обычно просыпается дикий жор Лучший вариант - красное сухое вино.
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2. В гостях, кафе, на корпоративе
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Приходи туда сытым! Чтобы не наброситься на все изобилие огромного количества высококалорийных блюд.
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Старайся до застолья минимизировать жиры и углеводы, отдать предпочтение белкам.
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Сначала ешь салаты, лучше без заправки (можно попросись официанта не класть соус и масло) и пей водичку - так основное блюдо после салатов получится съесть меньше.
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Выбирай мясо/нежирную рыбу/морепродукты и овощи гриль. Шашлык, например, - отличный вариант. На гарнир - те же овощи или что-то запеченное. Вместо соуса можно попросить кетчуп.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Соки и компоты лучше избежать или минимизировать, в них много сахара.
Больше двигайся! Танцы-шманцы-обниманцы.
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
3. Отпуск/поездка
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Ну тут вобще все просто - не лежи овощем на песке или номере отеля, больше двигайся и отдавай предпочтения блюдам, как из пункта 2.
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Напомним, диетолог Елена Кален дала советы, которые помогут избежать обжорства на праздниках.