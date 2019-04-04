Проблемная кожа лица: 8 правил на пути к идеалу

Многие девушки являются не очень счастливыми обладательницами проблемной кожи лица, которая "радует" такими неприятными моментами как высыпания, акне, жирный блеск и другие несовершенства. Популярный блогер Оля Малышева рассказала на своей странице в Instagram о том, что помогает ей бороться с такими капризами кожи.

"У меня неидеальная кожа — смешанная и склонная к высыпаниям. За годы проблемной кожи я наконец поняла, что моей коже нравится, а что не очень. Сейчас высыпания на лице — большая редкость, даже в период ПМС", - поделилась девушка.

Фото: (instagram.com/salatshop)

Она перечислила 8 правил, которые помогли ей привести лицо в порядок.

1. Знать меру с молочными продуктами, особенно с творогом и сыром. Один сырник или две ложки творожного сыра — ок! Больше — и я уже чувствую дискомфорт после еды, а на утро могут появится высыпания.⠀

2. Йога, движение, глубокое дыхание — то, что улучшает кровообращение, прочищает голову, делает меня спокойнее, а кожу более здоровой. Часто замечаю: меньше движения — больше высыпаний.⠀

Фото: (unsplash.com)

3. 7-9 часов сна и особенно отход ко сну до полуночи срабатывают для меня лучше дорогого крема. Если два-три дня подряд следую режиму, замечаю, как в лучшую сторону меняется тонус кожи, и даже поры становятся чище. Magic!

4. Свежие и приготовленные овощи, зелень, зеленые соки, авокадо и вода — то, что в лучшую сторону отражается на моем пищеварении и на моей коже. В каждый прием пищи я стараюсь включать овощи, съедаю 3–4 фрукта в день и стараюсь регулярно пить овощные соки. БАДы и витаминные добавки не пью.⠀

Фото: (unsplash.com)

5. Не пью алкоголь и кофе. Ограничиваю зеленый чай двумя чашками в день.⠀

6. Мягкое очищение каждый день — без спирта, глины и щеток. Вечером снимаю макияж кокосовым маслом: наношу масло на влажный ватный диск и протираю лицо. Затем умываюсь мягким гелем и убтаном. Глиняные маски хорошо очищают, но обезвоживают кожу и в моем случае могут стимулировать воспаления.⠀

7. Маски с кислотами. Последние два года я делаю только увлажняющие маски и легкие пилинги с кислотами. В моем случае кислоты помогают свести к минимуму воспаления и забитые поры даже в период ПМС. Один-два раза в неделю делаю маску-пилинг. Она сужает поры, выравнивает и мягко обновляет кожу, не обезвоживая ее.

8. Хорошее увлажнение — самое главное в моем уходе. Сейчас на ночь я наношу гель с гиалуроновой кислотой, а затем ночной крем. Утром умываюсь обычной водой, пшикаю лицо розовой водой и наношу дневной крем.

Фото: (unsplash.com)

Напомним, Маша Ефросинина поделилась правилами ухода за своим лицом, которым уделяет утром всего 7 минут.

Мы также писали, что Даша Астафьева поделилась секретами ухода за кожей.

Кстати, экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос рассказала, как избавиться от отеков.