Не выглядеть, как вареный картофель: Маша Ефросинина поделилась секретами свежести (видео)

Инстаграмные фильтры , конечно, великие маги по части свежести лица! Но с ними в люди не пойдёшь:) Поэтому я настаивала и настаиваю: ваше лицо- это показатель того, ЧТО вы едите, КАК мыслите и КАК за ним ухаживаете! Сегодня в благодарность за ваши многочисленные комплименты делюсь правилами своего «ежедневного» лица! В обычной жизни я не крашусь, но у меня есть свои особенности кожи ( пигментация, которой меня «наградил» Саня и предательские воспаления после интенсивного рабочего грима!) А я девочка и предпочитаю нравиться себе в зеркале , и не выглядеть как вареный картофель, ловящий от случайных встречных взгляды типа «ёпта, ну и развод, а ведь на фото в Инсте она выглядит как нежный бутон» Потому ловите правила моей свежести, выполнение которых занимает с утра ( после нанесения уходовой косметики) всего 7 минут! Главный секрет тут прост - если вам, как и мне, нужно выравнивание кожи лица , то используйте ВВ или СС крема с тональной основной - они не видны на коже, как тональные крема, не утяжеляют её, а придают коже сияние и лоск! А вот комки биша, так не дающие покоя моим заботливым инста-пирожочкам, «удаляю» каждый день тремя взмахами кисточек #шёпотмоегодома #уделисебевремя #тыусебяодна

A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Mar 27, 2019 at 12:57am PDT