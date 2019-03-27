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Не выглядеть, как вареный картофель: Маша Ефросинина поделилась секретами свежести (видео)

Lite » Красота 27.03.2019 - 10:33
Не выглядеть, как вареный картофель: Маша Ефросинина поделилась секретами свежести (видео)
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина призналась в своих недостатках и как их скрывает

Маша Ефросинина продолжает развивать свои "блогерские качества" и подготовила для своих поклонников новое видео. Напомним, что не так давно украинская телеведущая запустила на своей instagram-страничке новую рубрику – "шепот моего дома". В рамках которого записывает короткие видео и с их помощь делиться различными домашними мелочами. К примеру, в первом видео Маша призналась, что терпеть не может распущенные волосы – они ей мешают, лезут в лицо и т.д. Поэтому ведущая показала тройку любимых вариантов домашних причесок.

Новое видео посвящено более "глобальной теме". Маша Ефросинина поделилась правилами ухода за своим лицом, которым уделяет утром (после нанесения базовой косметики) всего 7 минут!

"Главный секрет тут прост - если вам, как и мне, нужно выравнивание кожи лица, то используйте ВВ или СС крема с тональной основной - они не видны на коже, как тональные крема, не утяжеляют ее, а придают коже сияние и лоск! А вот комки Биша, так не дающие покоя моим заботливым инста-пирожочкам, "удаляю" каждый день тремя взмахами кисточек", - пишет Ефросинина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инстаграмные фильтры , конечно, великие маги по части свежести лица! Но с ними в люди не пойдёшь:) Поэтому я настаивала и настаиваю: ваше лицо- это показатель того, ЧТО вы едите, КАК мыслите и КАК за ним ухаживаете! Сегодня в благодарность за ваши многочисленные комплименты делюсь правилами своего «ежедневного» лица! В обычной жизни я не крашусь, но у меня есть свои особенности кожи ( пигментация, которой меня «наградил» Саня и предательские воспаления после интенсивного рабочего грима!) А я девочка и предпочитаю нравиться себе в зеркале , и не выглядеть как вареный картофель, ловящий от случайных встречных взгляды типа «ёпта, ну и развод, а ведь на фото в Инсте она выглядит как нежный бутон» Потому ловите правила моей свежести, выполнение которых занимает с утра ( после нанесения уходовой косметики) всего 7 минут! Главный секрет тут прост - если вам, как и мне, нужно выравнивание кожи лица , то используйте ВВ или СС крема с тональной основной - они не видны на коже, как тональные крема, не утяжеляют её, а придают коже сияние и лоск! А вот комки биша, так не дающие покоя моим заботливым инста-пирожочкам, «удаляю» каждый день тремя взмахами кисточек #шёпотмоегодома #уделисебевремя #тыусебяодна

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Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Также Маша честно призналась в некоторых недостатках своей кожи, которые ей приходится маскировать.

"В обычной жизни я не крашусь, но у меня есть свои особенности кожи (пигментация, которой меня "наградил" Саня и предательские воспаления после интенсивного рабочего грима!) А я девочка и предпочитаю нравиться себе в зеркале, и не выглядеть, как вареный картофель", - делится личным Маша.

Поклонники Маши также поспешили оставить первые отзывы по новыми видео-советами:

  • Видела Вас недавно, в жизни у Вас идельное лицо, как в инсте.
  • Тоже пользуюсь такими же секретами, а сейчас весна - с кожей вообще какие-то казусы.. Еще классная вещь - гиалуроновая кислота.
  • Мария, Вы прекрасны!
  • Тоже интересно про базовый уход:) Ещё хотелось у Вас спросить делаете ли вы гимнастику или массаж лица?
  • Прелесть! Благодарю - очень познавательно!
  • Маша, вы красотка!
  • Сразу видно, что Маша откровенна и смелая!
  • Такая красивая! Свежий огурчик!

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о похудении к лету.

Также образ Маши Ефросининой вызвал неоднозначную реакцию в сети

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