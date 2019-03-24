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"Мое спасение": Даша Астафьева поделилась секретами ухода за кожей

Lite » Красота 24.03.2019 - 09:43
"Мое спасение": Даша Астафьева поделилась секретами ухода за кожей
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица рассказала, что помогает ей оставаться свежей и красивой

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно презентовала провокационный клип на песню Playmate, решила поделиться с поклонниками своими секретами красоты. В своем Instagram-аккаунте звездная красотка рассказала, что же помогает ей всегда выглядеть свежо и прекрасно.

По словам Даши, настоящим спасением для нее стали патчи под глаза.

"Как и обещала, делюсь с секретами ухода за кожей. Знакомьтесь, победитель в моей личной номинации "спасите-помогите" [у меня есть тридцать минут]. Патчи-маска под глаза. Думаю, вы часто видите их на мне и в кадре и за кадром)) Моя Любовь с первой пробы! Мое спасение в любой ситуации: съемки, перелеты, поездки, концерты, важные встречи..." - поделилась артистка.

Астафьева также опубликовала фото со съемок, на котором она сидит на стуле в халате и с патчами на лице.

&quot;Мое спасение&quot;: Даша Астафьева поделилась секретами ухода за кожей

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Главное преимущество моего выбора - мгновенный результат: подтянутая кожа, длительное увлажнение, осветление и приятное чувство прохлады", - добавила знаменитость.

Подписчики Даши отметили, что она действительно всегда прекрасно выглядит.

"Неймовірна красуня", 

"Очень люблю эти патчи";

"Прекрасно";

"О даааа. Эти патчи - решают все!";

"Красивая всегда";

"Вам не надо ничего... Вы прекрасно выглядите", - пишут фолловеры певицы.

Напомним, чувственная Даша Астафьева взбудоражила сеть постельными фото для Playboy.

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Чувственная Астафьева взбудоражила сеть постельными фото для Playboy Звездные лайфхаки: экс-"ВИА Гра" рассказала, как избавиться от отеков
Новости Украины певецДаша Астафьевакрасота
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