Диетолог рассказала, на что важно обращать внимание при составлении рациона

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Диетолог утверждает, что в питании необходимо обращать внимание на количество и качество жиров

Популярный диетолог, эксперт Светлана Фус рассказала, как правильно составить свой рацион и почему так важно обращать внимание на количество и качество жиров. Соответствующий пост Фус опубликовала на своей странице в Instagram.

"С наступлением холодов важно обращать больше внимания на количество и качество жиров в нашем питании. Они - важная часть здорового питания, поскольку выполняют множество функций в организме человека. Почему-то считается, что правильное питание и жиры несовместимы. Якобы они портят фигуру и очень вредны для общего состояния организма. Это совершенно неверно", - пишет диетолог.

Эксперт считает, что организм человека нуждается в жирах, а утверждение, что они портят фигуру является не совсем верным. Главное, разумно подходить к выбору и употреблению жиров.

Светлана Фус советует проанализировать то, что мы едим каждый день и обратить внимание на то, сколько граммов жира потребляется в день. По словам диетолога, важно соблюдать баланс всех питательных веществ.

В рационе углеводы должны составлять 55-60%, белки - 15-20%, а жиры - 25-30%. Выходит, что примерно треть ежедневных калорий должно поступать с жирами, а на 1 кг веса человека нормальной комплекции должно потребляться около 1 грамма жира.

"Это означает, что наша норма - не более 60-70 граммов жира в день. Но, как правило, среднестатистический человек съедает гораздо больше, даже не замечая этого. Наш ежедневный рацион должен содержать жиры - растительные и животные в равных пропорциях. То есть надо соблюдать принцип 50/50 при их употреблении", - подчеркивает диетолог.

Скриншот поста: (facebook.com/svetlanafus)

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