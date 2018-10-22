"Пропоную торкнутися наболілої теми": дієтолог розповіла, як подолати осінню сонливість

Фото: (pxhere.com)

Експерт стверджує, що не можна лягати спати голодним

Популярний дієтолог Світлана Фус розповіла, що робити при занепаді сил і як боротися з осінньою сонливістю. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Вчора ми говорили про вечерю, а тепер пропоную торкнутися наболілої теми - сну. В осінній період часу, коли за вікном все рідше і рідше з'являється сонечко (а з ним і вітамін D), ми все гостріше відчуваємо занепад сил, сонливість, депресію... І так день у день...", -пише Фус.

Далі експерт наводить кілька практичних порад, які, за її словами, допоможуть засипати вчасно, а прокидатися бадьорими і повними сил.

Фото: (pxhere.com)

Дієтолог стверджує, що дуже важливо перед сном не лягати спати голодними. Однак переїдати теж не варто, адже якість сну залежить від часу останнього прийому їжі (рекомендується не їсти за 3-4 години до сну).

Також Фус рекомендує ховати всі електронні пристрої хоча б за півгодини до сну, так як мерехтливий екран негативно впливає на вироблення мелатоніну - гормону, який допомагає нам заснути.

Крім того, важливо знайти 15-20 хвилин для денного сну (цього часу цілком достатньо для відновлення гормонів, ферментів і нервової системи).

"Прислухаємося до свого організму (прослідкуйте, коли в нічний час доби вас хилить в сон, і привчіть себе лягати в цей час). Друзі, спіть не менше 7-8 годин на день, і тоді ваша продуктивність на роботі, самопочуття, настрій будуть на висоті", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, на що важливо звертати увагу при складанні раціону.

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