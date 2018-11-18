"Правила использования": Супрун напомнила об ответственном применении антибиотиков

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Уляна Супрун рассказала, как принимать антибиотики правильно и чего при приеме лекарств делать не стоит

И.о. министра по вопросам здравоохранения Украины Уляна Супрун, которая недавно рассказала, что нужно знать о пряностях, написала новый пост, в котором напомнила жителям нашей страны о правильности использования антибиотиков. Она опубликовала правила использования лекарств и меры предосторожности на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что "осознание проблемы должно остаться с нами!" и отметила, что каждый раз, когда кто-то принимает антибиотики неоправданно, например, когда человек решает выпить курс антибиотиков без консультации врача, по совету друга или просто "для профилактики", то бактерии со временем становятся нечувствительными к ним. Это означает, что они перестают реагировать на лекарства и продолжают дальше разрушать организм. Это явление называется антибиотикорезистентнисть.

"Безответственное применение антибиотиков уже привело к тому, что некоторые люди не могут вылечить инфекционные болезни курсом антибиотиков, которые помогали в этих случаях раньше. Например, пневмонию или туберкулез", - написала чиновница.

Далее Уляна перечислила список рекомендаций для успешного лечения антибиотиками:

приинимать антибиотики нужно только по назначению врача, не прерывать курс лечения антибиотиками, даже если почувствовали облегчение, не использовать антибиотики, которые остались после курса приема, не делиться антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми, не принимать их при вирусных заболеваниях.

"А чтобы не болеть, не забывайте регулярно мыть руки, избегайте контакта с людьми, которые болеют, и вовремя делайте прививки", - завершила свой пост Уляна Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun

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Видео: РБК-Украина