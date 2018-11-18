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"Правила використання": Супрун нагадала про відповідальне застосуванні антибіотиків

Lite » Краса і здоров'я 18.11.2018 - 15:01
"Правила використання": Супрун нагадала про відповідальне застосуванні антибіотиків
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Уляна Супрун розповіла, як правильно приймати антибіотики і чого при прийомі ліків робити не варто

В. о. міністра з питань охорони здоров'я України Уляна Супрун, яка нещодавно розповіла, що потрібно знати про прянощах, написала новий пост, в якому нагадала жителям нашої країни про правильність використання антибіотиків. Вона опублікувала правила використання ліків та заходи беспеки на своїй сторінці в Facebook.

Супрун підкреслила, що "усвідомлення проблеми повинно залишитися з нами!" і зазначила, що кожен раз, коли хтось приймає антибіотики невиправдано, наприклад, коли людина вирішує випити курс антибіотиків без консультації лікаря за порадою друга, або просто "для профілактики", то бактерії з часом стають нечутливими до них. Це означає, що вони перестають реагувати на ліки і далі продовжують руйнувати організм. Це явище називається антибиотикорезистентнисть.

"Безвідповідальне застосування антибіотиків вже призвело до того, що деякі люди не можуть вилікувати інфекційні хвороби курсом антибіотиків, які допомагали в цих випадках раніше. Наприклад, пневмонію або туберкульоз", - написала чиновниця.

Далі Уляна перерахувала список рекомендацій для успішного лікування антибіотиками:

  1. приинимать антибіотики треба тільки за призначенням лікаря,
  2. не переривати курс лікування антибіотиками, навіть якщо відчули полегшення,
  3. не використовувати антибіотики, які залишилися після курсу прийому,
  4. не ділитися антибіотиками з друзями, родичами, знайомими,
  5. не приймати їх при вірусних захворюваннях

"А щоб не хворіти, не забувайте регулярно мити руки, уникати контакту з людьми, які хворіють, і вчасно робіть щеплення", - завершила свій пост Уляна Супрун.

&quot;Правила використання&quot;: Супрун нагадала про відповідальне застосуванні антибіотиків

&quot;Правила використання&quot;: Супрун нагадала про відповідальне застосуванні антибіотиків

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun

Раніше ми повідомляли, що Супрун розповіла, як проживання поблизу звалищ може позначитися на здоров'ї.

А також ми писали про те, що Супрун розповіла, чому не можна відмовлятися від жирів.

Відео: РБК-Україна

Новини України антибиотикиУляна Супрун
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