"Поза силы": Анна Седокова научила простому способу для повышения самооценки

Анна Седокова решила освоить новое направление – она стала мотивационным блогером и теперь охотно делится советами и секретами по саморазвитию. Например, недавно певица дала рекомендации, как выглядеть дорого и стильно за разумные деньги. Теперь же она захотела научить подписчиков, как выработать уверенность в себе. О том, как это сделать звезда рассказала на странице в Instagram.

Артистка поделилась простым и действенным способом почувствовать себя счастливее. Для этого она предложила… принять особое положение – "позу силы".

Будет понятнее, если уточнить, что это поза морской звезды. Исследования показали, что она повышает шансы на успех. Эксперименты проводили, конечно. Испытуемых просили принять либо "позу силы", либо "слабую позу" (сгорбиться или скрестить руки). Сдав образец слюны, участники эксперимента оставались на две минуты в комнате, не меняя позы. Анализ показал, что "позы силы" увеличивали уровень тестостерона (связан с уверенностью) на 20%, а уровень кортизола (гормон стресса) снижали на 25%. А в "позе слабости" тестостерон снижался на 10%, кортизол повышался на 15%.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Итак. Пример такой позы - сомкните руки за головой и закиньте ноги на стол, как будто вы большой начальник, или же поставьте ноги на ширину плеч и положите руки на бедра. Второй вариант ещё называют позой чудо-женщины. Или вы можете придумать свою позу, главное, вы должны занимать как можно больше пространства собой, ощущая силу.

Важный момент, и в одном и в другом случае нужны вдохновляющие, мотивирующие мысли, думайте о том, какие вы классные, весь мир лежит у ваших ног, вы прекрасны и способны на все, вы - супермен и супервумен.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Что нам это даст? Помимо силы? Повышение самооценки - раз; улучшение восприятия другими людьми - два; отличное настроение - три.

Напомним, что Анна Седокова рассказала, как развить женственность и уверенность в себе.