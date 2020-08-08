Последний рывок: как "дожать" оставшиеся 2-3 килограмма без срывов

Вам нужно убрать застрявшие 2-3 кг и проработать рельеф без ущерба для здоровья и срывов? Такая цель требует кропотливой работы. Любые перегибы поставят похудение, в лучшем случае, на длительную паузу. А если до этого был опыт несбалансированных диет, то возможен откат и прибавка веса даже на фоне низкокалорийного питания.

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Как избежать негативного развития событий и снизить вес именно за счет жировых отложений, рассказала фитнес-инструктор и эксперт по здоровому похудению Катя Медушкина.

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Как и при любой работе с телом, начните с питания. Но не снижайте КБЖУ ниже ваших основных потребностей.

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Жир - это стратегические запасы энергии на “черный день”, и скудная диета сработает как сигнал усилить накопление и сохранение запасов (возможно, скоро станет еще голоднее).

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Поэтому все нутриенты в необходимом объеме и правильном режиме должны поступать ежедневно. Постепенно снижайте углеводы, в первую очередь простые, поддерживая уровень не ниже базовых потребностей.





Норма - 3,5-4 г углеводов на 1 кг нормальной массы тела в сутки.

Минимум, ниже которого опускаться НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ - 2 грамма углеводов на 1 кг НМС.

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Пересмотрите свой план тренировок.

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Обязательны тренировки с отягощением плюс 1-2 кардио, продолжительность каждой 45-60 минут.

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Подключайте те виды тренировок, которые нацелены на активную работу большого количества мышечных групп.

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Чем больше мышц работает, тем больше вы используете энергии.

Иллюстративное фото (pexels.com)

В тренировках важен баланс нагрузок и отдыха, иначе вы загоните себя в состояние стресса, который затормозит метаболические процессы.

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Нет необходимости жить в зале и есть однообразную еду, загоняя себя окончательно. Меню и тренировки должны быть комфортными.

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