Останній ривок: як "дотиснути" останні 2-3 кілограми без зривів

Вам треба прибрати застряглі 2-3 кг і опрацювати рельєф без шкоди для здоров'я і зривів? Така мета вимагає кропіткої роботи. Будь-які перекоси поставлять схуднення, в кращому випадку, на тривалу паузу. А якщо до цього був досвід незбалансованих дієт, то можливий відкат і збільшення ваги навіть на тлі низькокалорійного харчування.

⠀

Як уникнути негативного розвитку подій і знизити вагу саме за рахунок жирових відкладень, розповіла фітнес-інструктор і експерт по здоровому схудненню Катя Медушкина.

⠀

Як і при будь-якій роботі з тілом, почніть з харчування. Але не знижуйте КБЖУ нижче ваших основних потреб.

⠀

Жир - це стратегічні запаси енергії на "чорний день", і одноманітна дієта спрацює як сигнал посилити накопичення і збереження запасів (можливо, скоро стане ще голодніше).

⠀

Тому всі нутрієнти в необхідному обсязі і правильному режимі повинні надходити щодня. Поступово знижуйте вуглеводи, в першу чергу прості, підтримуючи рівень не нижче базових потреб.





Норма - 3,5-4 г вуглеводів на 1 кг нормальної маси тіла на добу.

Мінімум, нижче якого опускатися не МОЖНА НІ В ЯКОМУ РАЗІ - 2 грами вуглеводів на 1 кг НМР.

⠀

Переглянете свій план тренувань.

⠀

Обов'язкові тренування з обтяженням плюс 1-2 кардіо, тривалість кожної 45-60 хвилин.

⠀

Підключайте ті види тренувань, які націлені на активну роботу великої кількості м'язових груп.

⠀

Чим більше м'язів працює, тим більше ви використовуєте енергії.

Ілюстративне фото (pexels.com)

У тренуваннях важливий баланс навантажень і відпочинку, інакше ви заженете себе в стан стресу, який загальмує метаболічні процеси.

⠀

Немає необхідності жити в залі і їсти одноманітну їжу, заганяючи себе остаточно. Меню і тренування повинні бути комфортними.

Нагадаємо, ведуча Лілія Ребрик розкрила свої секрети стрункої фігури.