Ем все, что хочется: Лилия Ребрик раскрыла свои секреты стройной фигуры

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая поделилась правилами питания, которых придерживается

Популярная украинская телеведущая и мама двоих детей Лилия Ребрик регулярно восхищает поклонников стильными и яркими образами в утреннем ТВ-эфире - эффектные наряды сидят на ее стройной фигурке просто замечательно! При этом артистка не сидит на диетах и любит побаловать родных какими-нибудь "вредными" вкусняшками.

На своей странице в Instagram Лилия поделилась секретами стройности и призналась, что обычно ест все, что ей захочется - ведь жизнь одна.

"Мои рецепты стройности! Я и вправду в жизни им все, чего мне хочется. Ибо это, так сказать, моя "концепция" жизни: я безумно люблю ее и стараюсь получать от нее ВСЕ! И это, конечно, касается и еды", -отметила Ребрик.

Но некоторых правил в питании она все же придерживается.

"Во-первых, каждый свой день я начинаю со стакана теплой воды. Делаю это где-то за полчаса до завтрака: вода подготовит желудок к работе и восстановит водный баланс, утраченный за ночь.

Второе правило - ем сытный завтрак. С семьей мы очень любим завтракать блинами (с начинками фантазируем), сырниками, хотя можем съесть и бутерброд с чаем или кофе. Но очень редко - бутербродами не увлекаемся или стараемся приготовить их максимально некалорийными.

В-третьих, если я хочу съесть что-то уже совсем неполезное (или какие-то пирожные) - я пытаюсь сделать это до обеда. Потому что к вечеру организм все, что мы съели, отработает и оно не отложится на талии и боках.

Имею также суровый запрет на КМС. Это мое золотое правило - еще с юности! После 15-и я не ем Картошку, Морковь и Свеклу (КМС). Это - овощи, в которых большое содержание сахара. Поэтому после обеда лучше съесть кусок мяса или рыбы, чем «безобидные» овощи.

Лилия Ребрик раскрыла секреты стройной фигуры (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Не ем я вечером и хлеб. Вообще - мучное я стараюсь есть как можно меньше: только до обеда (см. правило о уже совсем неполезном). А вот про ужин я не забываю - никогда не ложусь спать голодной! Ибо тогда и засыпать спокойнее, и на утро - много не съешь. Меню моего ужина - белое мясо, белые сыры и трава", - подробно поделилась ведущая.

Ранее Лилия Ребрик с мужем и дочкой устроили яркий фотосет в подсолнухах.