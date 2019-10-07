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Як не поправлятися в холодну пору року: 5 правил

Lite » Краса 07.10.2019 - 08:34
Як не поправлятися в холодну пору року: 5 правил
Ілюстративне фото (pexels.com)

Восени і взимку почуття голоду посилюється

В холодну пору року багато хто з нас набирають зайві кілограми - ті самі, які потім доведеться посилено зганяти до літа. Чи не простіше просто не допустити їх появи? У Insagram-акаунті Slim i Точка опублікували 5 правил, які допоможуть не поправитися у цей період.

Восени і взимку хочеться більше їсти - організм витрачає більше енергії на обігрів, а значить і їсти хочеться частіше/більше. Крім того, в холодну пору ми п'ємо менше чистої води, віддаючи перевагу чаю і каві, щоб зігрітися. А як відомо, часто відчуття спраги ми плутаємо з почуттям голоду.

Як боротися з почуттям голоду в холодну пору:

1. Пити більше води, переважно теплої.

Як не поправлятися в холодну пору року: 5 правил

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Їсти правильні ситні страви. Сири, яйця, м'ясо, субпродукти, горіхи.

3. Зайнятися фітнесом. Тільки в пріоритеті не виснажливі тренування, а більше стретчинга, йоги, пілатесу.

Як не поправлятися в холодну пору року: 5 правил

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Регулярно ходити в сауну або лазню.

Як не поправлятися в холодну пору року: 5 правил

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Тішити себе позитивними емоціями. Цікаві книги, квести, колективні ігри та вилазки з друзями.

Як не поправлятися в холодну пору року: 5 правил

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна поділилася порадами, як ефективно худнути в повсякденному житті.

Раніше експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина дала поради, як уникнути почуття голоду під час схуднення.

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