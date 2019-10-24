Как не поправиться за зиму: советы диетолога

Эта проблема знакома многим - в холодное время года лишние килограммы так и "пристают" к нам, в итоге к весне вы незаметно для себя поправляетесь. Как этого избежать, рассказала на своей странице в instagram эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина. К слову, она же недавно научила, как эффективно избавиться от лишних кило, которые никак не хотят уходить.

Диетолог дала простые, но весьма эффективные советы.

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Исключить потерю тепла

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Как бы это банально ни звучало, но одевайся тепло, не позволяй себе мерзнуть! Тепло - это энергия. И для ее восстановления организм хочет получать новые и новые калории. В результате вы начинаете неконтролируемо есть.

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Это, конечно, звучит здорово - прибежала домой с мороза, навернула наваристых щей, хлеба с салом, картошечки с котлеткой, “заполировала” чайком с плюшками - вот и согрелась! Только угадай, куда отложится все это “топливо”, в котором дневная норма калорий?



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Пить много горячего

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То есть греться не едой, а, например, чаем. Я вообще хочу дать вам мини-лайфхак: хочешь есть - попей. Чувство голода далеко не всегда такое настоящее, каким кажется.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Потреблять достаточное количество КБЖУ

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Калории дают энергию, которой вам в холодное время не хватает. Лишняя ни к чему, но ее должно быть достаточно! А правильный баланс нутриентов обеспечит рациональное распределение этой энергии.

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Двигаться

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Чтобы согреться, надо шевелиться! И лучше активно. Есть возможность - купите абонемент, тем более что уже начались всякие предновогодние акции и распродажи. Нет возможности - ничего не мешает тренироваться дома. В сети куча различных продуктов платных и бесплатных: и посты с упражнениями, и видео на Ютуб-канале, и тренировочные комплексы можно приобрести на любой вкус - пожалуйста, пользуйтесь!



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Ранее диетолог Кристина Шеремьетева рассказала, как "приручить" вечерний аппетит.

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