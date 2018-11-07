Как поправить здоровье с похмелья без алкоголя: советы врачей

Коллаж (РБК-Украина)

Эксперты утверждают, что в данном случае вариант лечить подобное подобным не эффективен

Многим давно известен прием, как быстро "поправить здоровье" с похмелья, после хорошего застолья с большим количеством спиртных напитков: подобное лечить подобным, или, проще говоря, снять похмельный синдром, выпив с утра еще одну рюмку горячительного напитка. Однако эксперты утверждают, что не стоит лечить сильное похмелье малыми дозами спиртных напитков. Есть четыре более эффективных способа справиться с не приятными ощущениями. Об этом сообщает "Красота и здоровье круглосуточно".

Иллюстративное фото (24apteka.com.ua)

Бытует мнение о том, что немного алкоголя быстро приведет организм в нормальное состояние. Однако, вопреки этому, таким методом можно добиться лишь очень непродолжительного по времени облегчения, которое быстро проходит и, как правило, похмелье становится еще сильнее. Если вы не хотите страдать от похмелья слишком долго, то не пытайтесь бороться с ним с помощью алкоголя. Кстати, действенность многих вариантов, о которых пойдет речь, была доказана медработниками.

Так, к примеру, можно побаловать себя знаменитым коктейлем "Кровавая Мэри", но только без алкогольного ингредиента. Для приготовления понадобится полстакана томатного сока, который нужно перемешать с двумя столовыми ложками лимонного сока, а после добавить туда немного вустерского соуса или его аналогов, также нужно добавить и горячий перец с пучком сельдерея. В помидорах есть фруктоза, которая, по сути, является сахаром – она поможет вывести алкоголь из организма скорее.

Также "волшебной палочкой" от похмелья может послужить банан и мед в виде сэндвича. Все что нужно: порезать банан, смешать его с медом и поместить эту смесь между двумя кусочками цельнозернового хлеба.

Алкоголь способствует обезвоживанию организма и, как следствие, потере калия. Банан обеспечивает восстановление уровня этого электролита. Ну, а мед увеличит уровень сахара в крови и даст такую необходимую для вас энергию.

Если такие рецепты для борьбы с похмельем вам не по душе, то можно использовать имбирный чай.

Приготовить его можно так: 12 крупных долек имбиря надо растворить в 4 чашках кипящей воды, выдавить в кипяток лимон, добавить полчашки меда и апельсинового фреша. Имбирь тс давних времен используют для борьбы с расстройствами желудка. Этот продукт облегчает боль, и препятствует возникновению воспаления. Мед нужен для того, чтобы сделать напиток более сладким, ну а о воздействии фруктозы уже упоминалось.

Последний и, пожалуй, самый доступный и простой способ профилактики похмелья является обычная кружка воды, которую выпить необходимо еще перед застольем. Вместе с водой проглотите две таблетки парацетамола. Стоит помнить, что похмелье бывает в основном из-за обезвоживания. Алкоголь выводит воду из организма. А потому эксперты рекомендуют просто больше пить чистой воды: на каждый бокал или рюмку спиртных напитков нужно выпивать по стакану.

Напомним, мы писали о том, что ученые выяснили, какой напиток уменьшает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что ученые выяснили, употребление какого продукта способствует похудению. Ученые из Американской ассоциации сердца считают, что ежедневное употребление орехов препятствует набору лишних кило, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему.

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Видео: РБК-Украина