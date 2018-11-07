Як поправити здоров'я з похмілля без алкоголю: поради лікарів

Колаж (РБК-Україна)

Експерти стверджують, що в даному випадку варіант лікувати подібне подібним не ефективний

Багатьом давно відомий прийом, як швидко "поправити здоров'я" з похмілля, після хорошого застілля з великою кількістю спиртних напоїв: лікувати подібне подібним, або, простіше кажучи, зняти похмільний синдром, випивши з ранку ще одну чарку міцного напою. Однак експерти стверджують, що не варто лікувати сильне похмілля малими дозами спиртних напоїв. Є чотири більш ефективних способiв справитися з неприємними відчуттями. Про це повідомляє "Краса і здоров'я цілодобово".

Ілюстративне фото (24apteka.com.ua)

Існує думка про те, що трохи алкоголю швидко приведе організм в нормальний стан. Однак, всупереч цьому, таким методом можна досягти лише дуже нетривалого часу полегшення, яке швидко проходить і, як правило, похмілля стає ще сильнішим. Якщо ви не хочете страждати від похмілля занадто довго, то не намагайтеся боротися з ним за допомогою алкоголю. До речі, дієвість багатьох варіантів, про які піде мова, була доведена медпрацівниками.

Так, наприклад, можна побалувати себе знаменитим коктейлем "Кривава Мері", але тільки без алкогольного інгредієнта. Для приготування знадобиться півсклянки томатного соку, який потрібно перемішати з двома столовими ложками лимонного соку, а потім додати туди трохи вустерського соусу або його аналогів, також потрібно додати і гарячий перець з пучком селери. У помідорах є фруктоза, яка, по суті, є цукром – вона допоможе вивести алкоголь з організму швидше.

Також "чарівною паличкою" від похмілля може послужити банан і мед у вигляді сендвіча. Все що потрібно: порізати банан, змішати його з медом і помістити цю суміш між двома шматочками цільнозернового хліба.

Алкоголь сприяє зневоднення організму і, як наслідок, втрати калію. Банан забезпечує відновлення рівня цього електроліту. Ну, а мед збільшить рівень цукру в крові і дасть таку необхідну для вас енергію.

Якщо такі рецепти для боротьби з похміллям вам не до душі, то можна використовувати імбирний чай.

Приготувати його можна так: 12 великих шматочків імбиру треба розчинити в 4 чашки окропу, видавити лимон в окріп, додати півчашки меду і апельсинового фрешу. Імбир тз давніх часів використовують для боротьби з розладами шлунка. Цей продукт полегшує біль, і перешкоджає виникненню запалення. Мед потрібен для того, щоб зробити напій більш солодким, ну а про вплив фруктози вже згадувалося.

Останній і, мабуть, самий доступний і простий спосіб профілактики похмілля є звичайна кружка води, яку необхідно випити ще перед застіллям. Разом з водою проковтнете дві таблетки парацетамолу. Варто пам'ятати, що похмілля буває в основному через зневоднення. Алкоголь виводить воду з організму. А тому експерти рекомендують просто більше пити чистої води: на кожен келих або чарку спиртних напоїв потрібно випивати по склянці.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені з'ясували, який напій зменшує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що вчені з'ясували, що вживання якогось продукту сприяє схудненню. Вчені з Американської асоціації серця вважають, що щоденне вживання горіхів перешкоджає набору зайвих кіло, а також зміцнює серцево-судинну систему.

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Відео: РБК-Україна