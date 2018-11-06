Не допомагають ліки: медики назвали шість основних помилок пацієнтів

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Під час лікування має значення, що їсть і п'є пацієнт

Лікарі назвали шість найпоширеніших помилок, які здійснюють пацієнтів при прийомі ліків. Саме через ці помилки, багато препаратів не діють на організм або дію настільки слабо, що не можуть перемогти хворобу, пише Ukrhealth.

Фахівці пояснили, що під час хвороби пацієнтам прописують певні режими харчування і дають рекомендації про те, що можна їсти і чого не можна. Але всі дотримуються цих правил.

1. Під час прийому ліків потрібно ретельно стежити за тим, чим запивати.

Багато напоїв не підходять для того, щоб ними запивати таблетки. Деякі з них здатні значно знизити ефективність медичних препаратів.

Від газованих напоїв типу коли, а також від кави ліки занадто швидко розщеплюються, а чай здатний сповільнювати засвоєння компонентів препаратів. Також знижує ефективність ліків молоко і різні фруктові соки.

Ліки краще всього запивати звичайною водою кімнатної температури. У рідкісних випадках можна використовувати інші напої, якщо це написано в інструкції.

2. Під час прийому ліки потрібно звертати увагу на їжу.

Деякі продукти харчування можуть впливати на ефективність медичних препаратів. Крім того, потрібно уважно ставитися до того, що написано в інструкції – є ліки, які потрібно пити до їди, після їди або під час прийому їжі.

Медики відзначають, що м'ята здатна виводити частину компонентів лікарських засобів з організму, знижуючи ефективність лікування. Також варто уникати таких продуктів, як овес, цвітна капуста, ягоди, зелені салати, гарбуз, бобові, гриби і вироби, приготовлені з цільнозернового борошна.

3. Під час лікування не можна порушувати режим прийому ліків.

Багато препаратів потрібно приймати за чіткими схемами, особливо це стосується антибіотиків. Для ефективності лікування концентрація сполук ліків в організмі повинна залишатися постійною протягом доби. Інакше лікування не дасть потрібного результата. Для того, щоб не пропускати прийом ліків у призначений час можна ставити позначки, використовувати спеціальні коробочки або поставити нагадування на мобільному телефоні.

4. Під час хвороби лікарі часто призначають кілька препаратів, і пацієнти їх всі вживають разом.

Якщо лікар не прописав певної схеми, то всі призначені препарати не слід приймати одночасно, оскільки вони можуть знизити ефективність один одного. Після першого прийому препарату варто почекати півгодини, а потім приймати інші ліки.

5. Незавершений курс лікування.

Одна з найпоширеніших помилок. Після того, як настає помітне поліпшення, пацієнт вирішує, що не варто добивати курс антибіотика, наприклад. Такі рішення не можна приймати, не проконсультувавшись з лікарем. Через цю помилку, хвороба може повернутися знову і тоді лікування може затягнутися на більш тривалий час. Якщо виписаний курс ліків, то їх потрібно пропити до кінця, незалежно від того, як почуває себе пацієнт.

6. Пацієнти займаються самолікуванням.

Пацієнти після відвідування лікаря і призначеного лікування приймають рішення про заміну деяких препаратів. Приміром, більш сильні ліки на гомеопатію або народні способи. Так робити категорично не можна. Якщо виникає питання про ефективність виписаного препарату – то це потрібно обговорювати з лікарем і не займатися самолікуванням.

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Відео: РБК-Україна