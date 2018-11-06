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Выяснилась неожиданная причина инфаркта и инсульта

Lite » Красота и Здоровье 06.11.2018 - 16:52
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

У людей, проживающих вблизи шоссе или аэропортов, вероятность инфаркта и инсульта вырастает в три раза

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (США) пришли к выводу, что хроническое воздействие шума увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта. Об этом сообщает MedicalXpress.

Они провели исследование, в котором приняли участие 499 человек в возрасте примерно 56 лет. Им провели томографию мозга и кровеносных сосудов.

Далее у участников исследования ученые измерили шум в домах и оценили его уровень согласно авиационной и дорожной карте, созданной департаментом транспорта штата. В итоге они пришли к выводу, что у людей, проживающих в условиях сильного шумового загрязнения, вблизи шоссе или аэропортов, миндалевидное тело — та часть мозга, которая отвечает за регуляцию стресса — было более активно, а уровень воспаления артерий — выше.

Таким образом, риск инфаркта и инсульта при этом вырастал в три раза.

Сейчас ученые планируют провести исследования и установить, может ли снижение уровня шума уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у населения в целом.

Напомним, ранее ученые нашли неожиданную связь между температурой воздуха и сердечными заболеваниями. Оказалось, что холодная зимняя погода может быть одним из факторов, повышающих риск инфаркта миокарда. 

Ранее мы писали о том, что ученые из Университета Альберты в Эдмонтоне, Канада, провели исследование, которое доказало, что для продления жизни людей, переживших инсульт или инфаркт, необходимо каждые 20 минут испытывать легкую физическую активность. Ежедневные упражнения должны длиться не менее семи минут. 

Кстати, ученые назвали самый полезный витамин для сердца и сосудов.

Видео: РБК-Украина

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