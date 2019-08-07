Эшли Грэм похвасталась роскошным телом в облегающем купальнике

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-летняя модель тоскует по морю

Эшли Грэм решила доказать: звезды – тоже люди. И поэтому тоска по морю после отпуска "накрывает" их не меньше. Еще совсем недавно пышнотелая красотка рассказывала, как рада вернуться к работе. А сегодня уже вспомнила веселые деньки на яхте, проведенные с любимым и друзьями в живописной Италии.

Эшли в Италии (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли опубликовала фото, на котором красуется в белом слитном купальнике, подчеркнувшем ее роскошную грудь. К нему модель подобрала очки в белой оправе, золотые цепочки с подвесками и крупные серьги. Девушка стоит под жизнерадостной расцветки пляжным зонтом, влажные волосы развевает ветер, на лице – никакого макияжа… Такое живое и легкое, по-настоящему летнее, фото заставило Эшли заново пережить счастливые отпускные мгновенья. Под ним она написала: "Мне нужно вернуться в Италию…".

Коллекцию денима Эшли разработала сама (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, недавно знаменитая по всему миру модель попробовала себя в роли дизайнера. Она разработала джинсовую коллекцию одежды для Marina Rinaldi. Эшли уже успела представить массу вещей из нее, сделав упор на том, что эту одежду она создавала, думая о женщинах нестандартной комплекции. "Я так горжусь тем, что создаю эту джинсовую коллекцию, помня о своих пышных сестрах", – написала Грэм.

На отдых грэм берет несколько купальников (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, с мыслями о своих сестрах она запустила и линию купальников Swimsuits For All. Здесь есть модели на любой тип фигуры, а потому полные девушки могут чувствовать себя на пляже не менее сексуальными, чем их худые подруги. К рекламе своего бренда Эшли приглашает многих моделей, а также частенько сама старается показать какую-то особенно понравившуюся вещь. А для новой кампании весной даже сняла ролик со своей родной сестрой Эгибейл.

Эшли обожает свою работу, но по морю скучает (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, в отпуск она взяла сразу несколько купальников разных фасонов: черный, белый, фиолетовый… Во-первых, такое разнообразие помогает равномерно загореть. А во-вторых, сделать массу роскошных фото для Instagram. Берем на заметку!