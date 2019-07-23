Сладкая парочка: Эшли Грэм демонстрирует пышные формы и пылкие чувства к мужу

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-летняя звезда и ее муж устроили себе итальянские каникулы

Эшли Грэм, несмотря на многочисленные проекты, не могла отказать себе в отдыхе, пока лето в разгаре. Вместе с любимым мужем Джастином Эрвином, музыкантом Энтони Эвансом и давней подругой они отправились на Амальфитанское побережье. Здесь молодые люди вовсю наслаждаются морем, солнцем и невероятной красоты видами. Романтическая атмосфера, которая царит на снимках всех четверых, просто зашкаливает! Модель поделилась с фолловерами несколькими кадрами и роликом, а в сториз добавила массу забавных видео с их путешествия на яхтах. Они веселятся, подпевают Бейонсе, прыгают в воду с яхты и просто радуются жизни.

Эшли в компании мужа и друзей наслаждается отдыхом в Италии (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для путешествия знаменитая красавица подобрала стильные наряды. На фото она позирует в сплошном черном купальнике, а также в бикини, сверху на которое накинула зелено-желтого оттенка парео. Дополняют ее пляжный образ солнцезащитные очки в квадратной оправе, а также массивные золотые цепочки с подвесками и серьги. Разумеется, никакого макияжа и укладки, главное украшение девушки – золотистый загар!

Эшли засыпала сеть романтичными фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

На фото Джастин и Эшли выглядят по-настоящему довольными. В подтверждение этому Эшли подписала один из кадров: "Мы очень счастливы".

Эшли и Джастин неразлучны (фото: instagram.com/mrjustinervin)

К слову, пара очень религиозна. Молодые люди познакомились в церкви, а в одном из недавних интервью Грэм рассказала, что молитва и слова благодарности – первое, с чего начинается каждый их день. Поженились Эшли и Джастин еще в 2010-м году, но детей у них пока нет. Хотя, по словам модели, они с мужем мечтают стать родителями. Эшли также рассказала, что считает очень важным быть готовой правильно воспитать ребенка, особенно в паре, где один из партнеров темнокожий. По словам Грэм, она сама не раз сталкивалась с предрассудками и дискриминацией, и хочет помочь детям избежать этого.

Эшли представилат новую коллекцию одежды (фото: instagram.com/marina.rinaldi)

Стоит отметить, что карьера Эшли уже давно вышла за рамки модельного бизнеса. Недавно она представила коллекцию, которую разработала для бренда женской одежды Marina Rinaldi. Главный акцент знаменитая красотка решила сделать на дениме.