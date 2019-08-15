Як схуднути і утримати вагу: чек-лист потрібних навичок від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Обзавівшись цими звичками, ви не будете більше поправлятися

Дуже часто люди, охочі скинути зайву вагу, стикаються з серйозною проблемою - навіть якщо вдається схуднути, утримати бажаний вага часом виявляється значно важче. Як з цим боротися, розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Наталія Кошкіна.

Вона опублікувала чек-лист потрібних навичок, за допомогою яких ви зможете зберігати форму і не набирати вагу знову.

За словами експерта, виконуючи всі ці пункти, ви отримаєте 100%-й результат:



1. Режим харчування

2. Постійна наявність у раціоні всіх груп продуктів

3. Різноманітність, збалансоване вживання цих груп

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Купівля здорових продуктів

5. Планування раціону

6. Приготування їжі здоровим способом

7. Правильний питний режим

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Уміння витягувати уроки з зривів

9. Усвідомлена харчова поведінка в нестандартних ситуаціях (у відпустці, в гостях, відрядження тощо)

Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Вміння розрізняти голод і апетит

11. Регуляція емоційного переїдання



"Це – набір базових навичок, навчившись яким ви схуднете і збережете вагу на все життя. Вони є мішенню дієтологічного супроводу. Коли я працюю з жінками, я допомагаю їм освоїти ці навички, щоб вони стали частиною їх життя", - зазначила дієтолог.

Нагадаємо, професійний дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, скільки прийомів їжі в день вважає оптимальним для ефективної боротьби з зайвою вагою.

Також дієтолог Олена Кален озвучила три дієвих способи, які допомагають впоратися з переїданням.