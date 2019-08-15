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Як схуднути і утримати вагу: чек-лист потрібних навичок від дієтолога

Lite » Краса 15.08.2019 - 16:29
Як схуднути і утримати вагу: чек-лист потрібних навичок від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Обзавівшись цими звичками, ви не будете більше поправлятися

Дуже часто люди, охочі скинути зайву вагу, стикаються з серйозною проблемою - навіть якщо вдається схуднути, утримати бажаний вага часом виявляється значно важче. Як з цим боротися, розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Наталія Кошкіна.

Вона опублікувала чек-лист потрібних навичок, за допомогою яких ви зможете зберігати форму і не набирати вагу знову.

За словами експерта, виконуючи всі ці пункти, ви отримаєте 100%-й результат:

1. Режим харчування

2. Постійна наявність у раціоні всіх груп продуктів

3. Різноманітність, збалансоване вживання цих груп

Як схуднути і утримати вагу: чек-лист потрібних навичок від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Купівля здорових продуктів

5. Планування раціону

6. Приготування їжі здоровим способом

7. Правильний питний режим

Як схуднути і утримати вагу: чек-лист потрібних навичок від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Уміння витягувати уроки з зривів

9. Усвідомлена харчова поведінка в нестандартних ситуаціях (у відпустці, в гостях, відрядження тощо)

Як схуднути і утримати вагу: чек-лист потрібних навичок від дієтологаІлюстративне фото (pexels.com)

10. Вміння розрізняти голод і апетит

11. Регуляція емоційного переїдання

"Це – набір базових навичок, навчившись яким ви схуднете і збережете вагу на все життя. Вони є мішенню дієтологічного супроводу. Коли я працюю з жінками, я допомагаю їм освоїти ці навички, щоб вони стали частиною їх життя", - зазначила дієтолог.

Нагадаємо, професійний дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, скільки прийомів їжі в день вважає оптимальним для ефективної боротьби з зайвою вагою.

Також дієтолог Олена Кален озвучила три дієвих способи, які допомагають впоратися з переїданням.

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