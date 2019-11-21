Как похудеть к Новому году на 7-10 кг: четкий план от диетолога

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_kett)

Если хотите идеально выглядеть на празднике - вам помогут советы эксперта

Осталось меньше двух месяцев до Нового 2020 года. В Украине Новый год чуть ли не самый важный праздник в году. Все хотят отметить этот день как можно ярче, веселее и конечно, выглядеть идеально. Диетолог Катерина Пашко, которая ранее рассказала, как похудеть без диет, поделилась на своей странице в Instagram рекомендациями, как быстро и эффективно прийти в форму.

⠀

"1,5 месяца это не 2 недели. Реально можно убрать 7-10 кг. Все дело в мотивации", - отметила эксперт.

Далее она расписала четкий план на 10 пунктов:

⠀

1. Прописываем цели. Прошу, не надо писать что-то нереальное. Даже 4-5 кг это хороший результат.

⠀

2. Разберитесь, что именно тебе мешает получить результат. Например чрезмерное употребление сладкого, поздний ужин, ежедневный алкоголь.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

3. Попробуйте отказаться от своих вредных привычек, хотя бы на 1 месяц.

4. Ешьте много овощей. Сейчас это сезонные овощи (капуста, тыква, буряк, замороженные овощи).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

5. Вода. Уже всем надоело читать про воду, но без неё никуда.

⠀

6. Ужин до 19:00. Что-то легкое, для большего эффекта просто овощи приготовленные. Или можно гречку, киноа, рыбу, яйца (что-то одно) с приготовленными овощами.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

7. Регулярные тренировки явно ускорят процесс, особенно если это на постоянной основе. 3-4 раза в неделю.

⠀

8. Убрать молоко и сахар из рациона.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

9. Найти группу поддержки! Мы социальные существа и всегда стремимся друг к другу. Подружка всегда поможет не слиться в трудные моменты.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

10. Оставь себе возможность на нарушение. Невозможно 100% сидеть на зож, 80/20 для меня идеально. Позволяйте себе вкусняшку и не корите себя.

Напомним, что нутрициолог Надежда Пахирко развеяла мифы о жиросжигателях.

⠀