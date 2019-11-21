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Як схуднути до Нового року на 7-10 кг: чіткий план від дієтолога

Lite » Краса 21.11.2019 - 14:32
Як схуднути до Нового року на 7-10 кг: чіткий план від дієтолога
Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_kett)

Якщо хочете ідеально виглядати на святі - вам допоможуть поради експерта

Залишилося менше двох місяців до Нового 2020 року. В Україні Новий рік чи не найважливіше свято в році. Всі хочуть відзначити цей день якомога яскравіше, веселіше і звичайно, виглядати ідеально. Дієтолог Катерина Пашко, яка раніше розповіла, як схуднути без дієт, поділилася на своїй сторінці в Instagram рекомендаціями, як швидко і ефективно прийти у форму.

"1,5 місяці це не 2 тижні. Реально можна прибрати 7-10 кг. Вся справа в мотивації", - зазначила експерт.

Далі вона розписала чіткий план на 10 пунктів:

1. Прописуємо цілі. Прошу, не треба писати, щось нереальне. Навіть 4-5 кг це хороший результат.

2. Розберіться, що саме тобі заважає отримати результат. Наприклад надмірне вживання солодкого, пізня вечеря, щоденний алкоголь.

Як схуднути до Нового року на 7-10 кг: чіткий план від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Спробуйте відмовитися від своїх шкідливих звичок, хоча б на 1 місяць.

4. Їжте багато овочів. Зараз це сезонні овочі (капуста, гарбуз, буряк, заморожені овочі).

Як схуднути до Нового року на 7-10 кг: чіткий план від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Вода. Вже всім набридло читати про воду, але без неї нікуди.


6. Вечеря до 19:00. Щось легке, для більшого ефекту просто овочі. Чи можна гречку, кіноа, рибу, яйця (щось одне) з приготовленими овочами.

Як схуднути до Нового року на 7-10 кг: чіткий план від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

7. Регулярні тренування явно прискорять процес, особливо якщо це на постійній основі. 3-4 рази на тиждень.

8. Прибрати молоко і цукор з раціону.

Як схуднути до Нового року на 7-10 кг: чіткий план від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

9. Знайти групу підтримки! Ми соціальні істоти і завжди прагнемо один до одного. Подружка завжди допоможе не злитися у важкі моменти.

Як схуднути до Нового року на 7-10 кг: чіткий план від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

10. Залиш собі можливість на порушення. Неможливо 100% сидіти на зсж, 80/20 для мене ідеально. Дозволяйте собі смачненьке і не картайте себе.

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