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Как не переедать на ночь: эффективные советы от диетолога

Lite » Еда 11.11.2019 - 15:31
Как не переедать на ночь: эффективные советы от диетолога
Илл

Эксперт рассказала, как удержаться от "вечернего жора"

Дело к полуночи, а к вам, по привычке, заглянул в гости бешеный аппетит и требует срочно придаться греху чревоугодия? Так вы точно не похудеете! Как же справиться с проблемой? Диетолог Алла Пониматкина, которая ранее перечислила здоровые продукты, которые очень калорийны, дала эффективные советы от "вечернего жора" на своей странице в Instagram.

Итак, что делать, чтобы не переедать на ночь:

Не голодайте днем, приучите себя правильно есть! Не пропускайте обед и ужин, порции должны быть достаточно большими. Тогда не захочется есть на ночь.

2 белка от яйца, в 2 шт всего 34 Ккалл и 0 г углеводов, зато белка достаточно и спишь со спокойной совестью.

Как не переедать на ночь: эффективные советы от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Вода, лучше пару стаканов, способ недолговечный, даёт отсрочку минут на 20, поэтому уснуть желательно сразу. Но не нужно злоупотреблять употреблением жидкости, если вас тревожит по утрам отечность.

Как не переедать на ночь: эффективные советы от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)


Почистите зубы. Мозг воспринимает это как сигнал, что еды сегодня не будет.

Как не переедать на ночь: эффективные советы от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Контролируйте свой аппетит и держите себя в руках. Вы - то, что вы едите.

"Мужчины любят глазами, что бы они там не говорили про духовную связь с вами", - подытожила эксперт.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала правду о популярных и разрекламированных суперфудах.

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