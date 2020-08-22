Похудеть любой ценой: диетолог развеяла главные мифы о фитнесе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказала о главных заблуждениях худеющих, которые делают ставку на спорт

В попытке побыстрее сбросить вес и получить желаемый результат худеющие изнуряют себя в тренажерном зале, полагая, что чрезмерная физическая активность поможет сэкономить время и быстрее приблизиться к желаемым параметрам. И это далеко не единственное заблужение о фитнесе и занятиях спортом. Диетолог Татьяна Дик развеяла главные мифы худеющих спортсменов и пояснила, почему они не работают.

В жажде похудения девушки бегут в зал, зачастую игнорируя силовые (чтобы не перекачаться), безудержно качают пресс и косые в надежде получить плоский живот и осиную талию. И куда же без кардио? Некотрые худеющие едят по 1 000 калорий в день и два часа занимаются в зале, а вес не уходит. Почему?

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Во-первых - это пустая трата времени.

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Во-вторых - от такого стресса вы только отекать начнете, вместе с повышенным кортизолом.

Иллюстративное фото (instagram.com/tatyanadik)

В-третьих - после таких тренировок у вас проснется дикий аппетит, который контролировать очень сложно. А если у вас это и получается, то рано или поздно сорветесь и наедите больше, чем потратили за все тренировки.

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В случае, если калории вы не считаете, то незаметно для себя вы начнете есть больше. И смысл от того, что вы потратили больше и потом все же перекрыли ужином?

Если и делаете кардио, то делайте его умеренно, не каждый день, не по часу!

Иллюстративное фото (instagram.com/tatyanadik)

Уменьшение жировой прослойки зависит от дефицита калорий, прежде всего из питания! И не более 10%.

Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, что надо исключить из рациона худеющим.