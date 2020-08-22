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Схуднути за будь-яку ціну: дієтолог розвіяла головні міфи про фітнес

Субота 22 серпня 2020 13:38
Схуднути за будь-яку ціну: дієтолог розвіяла головні міфи про фітнес
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Дієтолог розповіла про головні помилки тих, хто під час схуднення робить ставку на спорт

У спробі швидше скинути вагу і отримати бажаний результат ті, хто худне виснажують себе в тренажерному залі, вважаючи, що надмірна фізична активність допоможе заощадити час і швидше наблизитися до бажаних параметрів. І це далеко не єдине заблужение про фітнесі і заняттях спортом. Дієтолог Тетяна Дік розвіяла головні міфи спортсменів і пояснила, чому вони не працюють.

В жадобі схуднення дівчата біжать в зал, часто ігноруючи силові (щоб не перекачаться), нестримно качають прес і косі в надії отримати плоский живіт і осину талію. І куди ж без кардіо? Деякі худнуть їдять по 1 000 калорій в день і дві години займаються в залі, а вага не йде. Чому?

По-перше - це марна трата часу.

По-друге - від такого стресу ви тільки набрякати почнете, разом з підвищеним кортизолом.

Схуднути за будь-яку ціну: дієтолог розвіяла головні міфи про фітнес

Ілюстративне фото (instagram.com/tatyanadik)

В-третіх - після таких тренувань у вас прокинеться дикий апетит, який дуже складно контролювати. А якщо у вас це виходить, то рано чи пізно зірветеся і наедите більше, ніж витратили за все тренування.

У разі, якщо калорії ви не вважаєте, то непомітно для себе ви почнете їсти більше. І сенс від того, що ви витратили більше і потім все ж перекрили вечерею?

Якщо і робите кардіо, то робіть його помірно, не кожен день, не годину!

Схуднути за будь-яку ціну: дієтолог розвіяла головні міфи про фітнес

Схуднути за будь-яку ціну: дієтолог розвіяла головні міфи про фітнес

Схуднути за будь-яку ціну: дієтолог розвіяла головні міфи про фітнес

Ілюстративне фото (instagram.com/tatyanadik)

Зменшення жирового прошарку залежить від дефіциту калорій, насамперед харчування! І не більше 10%.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла, що треба виключити з раціону тим, хто худне.

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