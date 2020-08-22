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Что исключить из питания, чтобы похудеть: список продуктов от диетолога

Суббота 22 августа 2020 08:39
Что исключить из питания, чтобы похудеть: список продуктов от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Некоторые продукты входят в повседневный рацион и лишь кажутся безвредными

Для похудения важно употреблять питательные продукты, сокращать калории и быть физически активными. При этом некоторые продукты входят в повседневный рацион и лишь кажутся безвредными. Многие из них содержат пустые калории и замедляют обмен веществ, затрудняя потерю веса. Нутрициолог Светлана Никитчук поделилась списком продуктов, которые следует исключить из своего рациона или ограничить их употребление.

Пять продуктов, которые нужно исключить в первую очередь:

1. Фастфуд. В нем огромное количество жира, это пищевой мусор фактически. Если положить в гамбургер листик салата - это не станет полезным питанием.

2. Сахар. Без комментариев.

3. Алкоголь. Хотя бы потому, что в нем много сахара.

Что исключить из питания, чтобы похудеть: список продуктов от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Мед. Да, помимо пользы для иммунитета мед содержит очень много фруктозы.

5. Трансжиры: колбаса, сардельки, маргарин, обычное мороженное.

Хорошо бы еще заменить некоторые продукты:

1. Мучные изделия из муки с высоким гликемическим индексом на низкий. Кокосовая, миндальная мука - да это недешево. Тогда хорошо бы заменить дрожжевой хлеб из привычной муки высшего, первого сорта на бездрожжевой, цельнозерновой.

2. Лимитировать фруктозу. Ограничить количество очень сладких фруктов и ягод (виноград, арбуз и т.д.), в них высокий гликемический индекс. Например цитрусовые. Не есть фрукты на ночь.

Что исключить из питания, чтобы похудеть: список продуктов от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Жирное мясо заменить на диетическое: курица, индейка, кролик.


4. Жарить еду на кокосовом масле, масле авокадо или топленом.

5. Заменить майонез и сметану в заправке в салатах на оливковое, льняное масло (нерафинированные масла).

Волшебные продукты, которые помогут похудеть:

1. Сельдерей на 95% состоит из воды и содержит много клетчатки, что приводит к улучшению обмена веществ в организме. Обладает отрицательной калорийностью - то есть на его усвоение уходит больше калорий, чем в нем есть.

2. Также хороша зелень: салатные листья, руккола, укроп, кинза - ешьте сколько угодно.

3. Хорошим эффектом для похудения обладает абсолютно любой вид капусты, но лучше всех сжигает жир именно брокколи. Она также содержит в себе хром, который способен снижать тягу к сладкому.

Что исключить из питания, чтобы похудеть: список продуктов от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Теперь главное! Не садитесь на один сельдерей и брокколи. Хотите только похудеть или еще и сохранить, поддержать здоровье? Тогда изучайте правила сбалансированного питания, учитывайте особенности своего здоровья. Уважайте свой голод, снижайте вес мягко, вкусно и с удовольствием.

Напомним, певица Настя Каменских научила правильно есть фрукты, чтобы не прибавить в весе.

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