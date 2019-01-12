Як перемогти залежність від солодкого: поради дієтолога

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Український дієтолог поділилася лайфхаками, які допоможуть не їсти солодощі

Для всіх людей, які мріють схуднути, є актуальним питання, як перестати їсти шкідливі продукти та солодощі. Дієтолог Міла Гриценко поділилася дієвими порадами, які допоможуть побороти тягу до тортів і тістечок. Лайфхаки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, немає такого поняття, як "ласунка", залежність легко подолати, якщо дотримуватися певних правил:

1. Ласунів не існує.

"Точно так само я можу сказати, що я ласунка квашеною капустою - вона затримує воду, і ходити мені до кінця життя набряклою, ніби щодня бухаю. Залежність від солодкого, мучного, солоного, маринованого точно така ж, як від алкоголю, наркотиків та інших допінгів! Перше і головне правило - не виправдовувати залежність і відмовитися від жаданого продукту мінімум на 21 день - період найсильнішою ломки", - вважає Міла.

2. В ідеалі - не вживати улюблений продукт протягом місяця, а то і двох.

3. Щоб полегшити страждання, напиши хоча б 5 причин, задля яких ти вирішила відмовитися саме від цієї залежності.

"Повір, саме ця мотивація повинна стати головним двигуном!" - впевнена дієтолог.

4. Складно? Купи на перший місяць гарцинію камбоджійську.

Вона буде регулювати рівень цукру в крові і знижувати відчуття голоду.

5. Пропий курс кальцію з цинком, особливо якщо ти залежна від солодкого.

6. Намагайся налягати на білок - він буде давати відчуття ситості, тому залишиться лише психологічний голод.

Фото: Солодощі (hronika.info)

Дієтолог нагадала, що головне - це мотивація. Для цього необхідно боротися і не здаватися, навіть коли дуже важко.

"І пам'ятай про свою мотивацію!!! Не забувай, якщо ти здасися, легше не стане! А якщо витримаєш перший етап, боротися з собою буде набагато простіше. Раніше я була дикої шоколадоманкой, але за допомогою цих правил стала байдужа до нього. Тепер у мене немає зривів, тому що я перемогла головну їх причину. Хочеш схуднути - борися!" - підсумувала фахівець з харчування.

Нагадаємо, що Міла Гриценко - дієтолог, яка коли-то схудла на 36 кілограмів. У цьому їй допомогло правильне харчування і спортивні тренування.

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