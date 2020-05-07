Как победить лень и наконец заняться собой: эффективные советы

Нередко можно услышать от девушек: "я ленивая, поэтому толстая! Мне все лень, лень готовить, тренироваться, учиться и пр." В результате вы запускаете себя, набираете вес и не можете похудеть. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее расписала правильный режим дня для похудения, поделилась в своем Instagram эффективным планом борьбы с ленью и упадком сил.

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1. Упадок сил и энергии может быть вызван переизбытком простых углеводов в рационе и недостатком сложных.

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Ведь простые углеводы дают краткосрочную энергию. Сахар поднимается и резко падает и уровень активности падает вместе с ним.

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ЧТО ДЕЛАТЬ? Замените часть простых углеводов (сладости, сдоба, выпечка, крупы быстрого приготовления и пр) на сложные - цельнозерновой хлеб, выпечка из цз муки, цз крупы (бурый рис, геркулес 20 мин, булгур, гречка, макароны ТСП) и вы увидите, что вялость, упадок сил останутся в прошлом.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Лень может быть вызвана нарушением сна и снижением качества сна. Если организм не восстанавливается за ночь на 100%, не ждите от себя повышенной работоспособности.

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ЧТО ДЕЛАТЬ? Ложитесь спать до 23.00 Спите не менее 7 часов. Проветривайте комнату и гуляйте перед сном. Заведите себе ритуал расслабления- ванна с пеной или чтение любимой книги.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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3. Обезвоживание организма и пониженная физическая активность также могут стать причиной лени. Обменные процессы замедляются, что приводит к вялости и потере сил.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Убедитесь что вы пьете свою норму чистой воды (не сок, чай и пр). 30 мл на 1 кг своего веса. а также добавьте в свою жизнь движения - танцуйте под любимую музыку, ходите под музыку с Лесли.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Возможно, у вас не определена мотивация, которая будет вас вести к цели. Вы точно этого хотите? А зачем вам быть стройной и красивой?

ЧТО ДЕЛАТЬ? Сядьте в тишине и подумайте, зачем вам худеть? Что будет с вами если вы ничего не поменяете? Может вы не сможете помогать детям, внукам? Уйдет муж? Появится куча болезней, которые не позволят жить полноценной жизнью? Ищите!

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская поделилась принципами питания долгожителей.