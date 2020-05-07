Як перемогти лінь і нарешті зайнятися собою: ефективні поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог розповіла, як підвищити енергію і знайти мотивацію

Нерідко можна почути від дівчат: "я лінива, тому товста! Мені все лінь, лінь готувати, тренуватися, вчитися і пр." В результаті ви запускаєте себе, набираєте вагу і не можете схуднути. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розписала правильний режим дня для схуднення, поділилася у своєму Instagram ефективним планом боротьби з лінню і занепадом сил.

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1. Занепад сил і енергії може бути викликаний надлишком простих вуглеводів в раціоні і недоліком складних.

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Адже прості вуглеводи дають короткострокову енергію. Цукор піднімається і різко падає і рівень активності падає разом з ним.

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ЩО РОБИТИ? Замініть частину простих вуглеводів (солодощі, здоба, випічка, крупи швидкого приготування та ін) складні - цільнозерновий хліб, випічка з цз борошна, цз крупи (бурий рис, геркулес 20 хв, булгур, гречка, макарони ТСП) і ви побачите, що млявість, занепад сил залишаться в минулому.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Лінь може бути викликана порушенням сну і зниженням якості сну. Якщо організм не відновлюється за ніч на 100%, не чекайте від себе підвищеної працездатності.

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ЩО РОБИТИ? Лягайте спати до 23.00 Спіть не менше 7 годин. Провітрюйте кімнату і гуляйте перед сном. Заведіть собі ритуал розслаблення - ванна з піною або читання улюбленої книги.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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3. Зневоднення організму і знижена фізична активність також можуть стати причиною ліні. Обмінні процеси сповільнюються, що призводить до млявості і втрати сил.

ЩО РОБИТИ?

Переконайтеся, що ви п'єте свою норму чистої води (не сік, чай та ін.). 30 мл на 1 кг своєї ваги. а також додайте в своє життя руху - танцюйте під улюблену музику, ходіть під музику з Леслі.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Можливо, у вас не визначена мотивація, яка буде вести до мети. Ви цього хочете? А навіщо вам бути стрункою і красивою?

ЩО РОБИТИ? Сядьте в тиші і подумайте, навіщо вам худнути? Що буде з вами, якщо ви нічого не зміните? Може ви не зможете допомагати дітям, онукам? Піде чоловік? З'явиться купа хвороб, які не дозволять жити повноцінним життям? Шукайте!

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ганна Нікольська поділилася принципами харчування довгожителів.