Пневмония: Супрун рассказала, как уберечь детей от страшного заболевания

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У маленьких детей могут быть нетипичные симптомы при пневмонии

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала украинцам, как уберечь детей от пневмонии и объяснила на какие симптомы нужно обратить внимание в первую очередь. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Уляна Супрун пояснила, что пневмония – это серьезное заболевание, от которого на планете каждые 20 секунд умирает один ребенок.

"Кашель, затрудненное дыхание, высокая температура (39°) - одни из симптомов пневмонии, каждые 20 секунд уносит жизнь одного ребенка на планете. Пневмония является причиной смертей около 16% детей в возрасте до 5 лет во всем мире. Пневмония - это острое воспаление легких, которое могут вызвать вирусы, бактерии и грибки. Во время болезни в альвеолах легких (пузырьки, которые у здорового человека наполненные воздухом) накапливаются слизь и жидкость, вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода", - рассказала и. о. министра.

Она напомнила, что диагноз "пневмония" ставит только врач, так как для полной клинической картины внешних симптомов бывает недостаточно.

"Диагноз "пневмония" ставит врач. Кроме симптомов, перечисленных выше, при пневмонии наблюдается вовлечение грудной клетки, когда при вдохе западает нижняя часть грудной клетки (у здорового человека грудная клетка в это время расширяется) учащенное дыхание; свистящие хрипы (чаще при вирусных инфекциях)", - отметила Супрун.

Также она рассказала, что у маленьких детей могут быть другие симптомы, которые указывают, что у ребенка развивается пневмония.

"Не всегда при пневмонии имеющиеся абсолютно все из указанных симптомов.

Иногда младенцам трудно глотать пищу или пить, у них может снижаться температура тела, появляться судороги, иногда дети могут даже потерять сознание", - сообщила и. о. министра.

Для того, чтобы обезопасить своего ребенка от этого страшного заболевания, Супрун рекомендует вакцинироваться.

"Первым шагом для защиты ребенка должно стать плановая вакцинация. В Украине безвозмездно можно получить качественные и эффективные вакцины от Hib-инфекции (гемофильной палочки типа Б), кори (в составе комбинированной вакцины КПК от кори, паротита, краснухи) и коклюша (в составе комбинированной вакцины АКДС от дифтерии, столбняка, коклюша). Во всех регионах страны достаточно вакцин. Для укрепления иммунной системы важную роль играет полноценное питание. Младенцам необходимо получать грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни", - написала Уляна Супрун и напомнила, что также важно, чтобы в доме был чистый воздух.

"Важную роль в защите детей и взрослых играют условия жилья - чистота в доме, проветривание помещения и отсутствие табачного дыма", - резюмировала и. о. министра.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина