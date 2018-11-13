Пневмонія: Супрун розповіла, як уберегти дітей від страшного захворювання

Колаж РБК-Україна

У маленьких дітей можуть бути нетипові симптоми при пневмонії

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, як уберегти дітей від пневмонії і пояснила на які симптоми слід звернути увагу в першу чергу. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун пояснила, що пневмонія – це серйозне захворювання, від якого на планеті кожні 20 секунд помирає одна дитина.

"Кашель, утруднене дихання, висока температура (39°) - одні із симптомів пневмонії, кожні 20 секунд забирає життя однієї дитини на планеті. Пневмонія є причиною смерті близько 16% дітей у віці до 5 років у всьому світі. Пневмонія - це гостре запалення легенів, яке можуть викликати віруси, бактерії і грибки. Під час хвороби в альвеолах легенів (пухирці, які у здорової людини наповнені повітрям) накопичуються слиз і рідина, викликають біль при диханні і обмежують надходження кисню", - розповіла в. о. міністра.

Вона нагадала, що діагноз "пневмонія" ставить тільки лікар, так як для повної клінічної картини зовнішніх симптомів буває недостатньо.

"Діагноз "пневмонія" ставить лікар. Крім симптомів, перерахованих вище, при пневмонії спостерігається втягнення грудної клітки, коли при вдиху западає нижня частина грудної клітки (у здорової людини грудна клітка в цей час розширюється) прискорене дихання; свистячі хрипи (частіше при вірусних інфекціях)", - зазначила Супрун.

Також вона розповіла, що у маленьких дітей можуть бути інші симптоми, які вказують, що у дитини розвивається пневмонія.

"Не завжди при пневмонії наявні абсолютно всі із зазначених симптомів.

Іноді немовлятам важко ковтати їжу або пити, у них може знижуватися температура тіла, з'являтися судоми, іноді діти можуть навіть втратити свідомість", - повідомила в. о. міністра.

Для того, щоб убезпечити свою дитину від цього страшного захворювання, Супрун рекомендує вакцинуватися.

"Першим кроком для захисту дитини має стати планова вакцинація. В Україні можна безоплатно отримати якісні та ефективні вакцини від Hib-інфекції (гемофільної палички типу Б), кору (у складі комбінованої вакцини КПК від кору, паротиту, краснухи) та кашлюку (у складі комбінованої вакцини АКДП від дифтерії, правця, кашлюку). У всіх регіонах країни достатньо вакцин. Для зміцнення імунної системи важливу роль відіграє повноцінне харчування. Немовлятам необхідно отримувати грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя", - написала Уляна Супрун і нагадала, що також важливо, щоб в оселі було чисте повітря.

"Важливу роль у захисті дітей і дорослих грають умови житла - чистота в будинку, провітрювання приміщення і відсутність тютюнового диму", - резюмувала в. о. міністра.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Комаровський розповів, з якого віку можна подорожувати з дитиною.

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Відео: РБК-Україна