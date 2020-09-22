Питание и спорт: популярные мифы, которые мешают похудеть

Вокруг спорта и похудения существует немало мифов и некоторые из них очень вредят нашему здоровью. Нутрициолог Надежда Пахирко на своей странице в Instagram решила разобрать несколько самых распространенных и раскрыть, как все обстоит на самом деле.

⠀

МИФ1. Боль во время тренировки - это хорошо. Мышцы работают, значит они есть.

ПРАВДА. Любая боль во время тренировки - это плохо. Мы тренируемся, чтобы чувствовать себя лучше. А не наоборот. Любые болезненные ощущения, возникающие во время тренировки (за исключением небольшого жжения в мышцах) знак, что нужно срочно остановиться. Вы либо неправильно делаете упражнение, либо оно вам не подходит. Никогда не занимайтесь через боль. Это очень опасно!

⠀

МИФ 2. После тренировки нельзя есть углеводы. Иначе все, что сожгли, сразу вернется.

⠀

ПРАВДА. Наоборот, после тренировки углеводы есть обязательно. Желательно простые, а не сложные. Организму нужно срочно восполнить запас энергии, которая была потрачена во время тренировки. Все калории из углеводов пойдут в работу. В противном случае организм разрушает ваши мышцы и дает вам энергию из них.

⠀

МИФ 3. Чем выше пульс во время кардиотренировки, тем лучше! Значит, жир горит еще быстрее.

⠀

ПРАВДА. Есть такое понятие частота сердечных сокращений (ЧСС). 60-80% от максимума ЧСС - это ваш пульс, при котором происходит расход именно жировой ткани. Если ваше сердце работает на пределе - выше 80%, то вы рискуете получить нарушение сердечно-сосудистой системы, обморок и даже летальный исход.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Мой подход к спорту прост - для похудения он не обязателен. Зато обязательно много и разнообразно двигаться, делать утреннюю зарядку и прорабатывать проблемные места с помощью специально подобранных упражнений, которые вам подходят.

Напомним, диетолог Ева Шишова поделилась советами, как убрать дряблость кожи при похудении.

К слову, ранее диетолог Тиана Фиалкова перечислила продукты и добавки, которые стоит включить в осеннее меню.