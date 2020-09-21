Как убрать дряблость кожи при похудении: действенные советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказала, почему после ухода веса кожа становится дряблой

В процессе похудения многие замечают, что кожа стала мягкой. Этот факт расстраивает тех, кто следит за своей фигурой. Диетолог Ева Шишова в Instagram поспешила успокоить худеющих и дала советы, как бороться с дряблостью кожи.

На самом деле, Ваша кожа, какая была, такая и осталась. Не успела она за 1-3 месяца полностью измениться, да еще и в худшую сторону. Но факт остается фактом. Тело (не кожа) становится очень мягким или, выражаясь простым языком, "дряблым".

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И мы сразу расстраиваемся - были такие упругие, а теперь все висит и болтается... Этому как раз и надо радоваться, ведь размягчение жировой ткани и свидетельствует о ее похудении!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Как это происходит? Уменьшается жировая прослойка. Подкожный жир - это структура из миллионов жировых клеток. А жировые клетки не отдают накопленный жир только в одном месте. Каждая клеточка немного "худеет". Наши объемы уменьшаются, а кожа не успевает "стягиваться" с такой скоростью.

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Представьте, что подушка для самолета, которая наполнена маленькими шариками - это плотная структура из жировых клеток в оболочке из кожи. Заберите частичку от каждого шарика, что получится? Подушка становится мягкой и рыхлой, так как между шариками появляется пространство. Точно так же происходит и в нашем теле, когда мы худеем.

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Так что радуйтесь, как только вы становитесь мягкими - вы худеете! И здесь есть только 2 решения:



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дождаться, когда ткани уплотнятся, уменьшатся в объемах, а кожа регенерируется и подтянется + подключить массаж/скрабы для более быстрого результата

Или... Начать больше есть и вновь уплотнить свои ткани изнутри.

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Кстати, многие девушки думают, что имеют мощные "накаченные" ноги. На самом деле они имеют просто много жира в бедрах, это их проблемная зона (зона отложения жиров), на таких зонах жир может оставаться плотным долгое время.

Жир не уходит локально (с тех мест, с которых хочется вам), он уходит глобально, а с проблемных мест - в последнюю очередь. И никакими упражнениями на эту зону согнать жир с конкретного участка тела не получится!

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