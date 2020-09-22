Харчування і спорт: популярні міфи, які заважають схуднути

Навколо спорту і схуднення існує чимало міфів і деякі з них дуже шкодять нашому здоров'ю. Нутриціолог Надія Пахирко на своїй сторінці в Instagram вирішила розібрати кілька найпоширеніших і розкрити, як все є насправді.

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МИФ1. Біль під час тренування - це добре. М'язи працюють, значить вони є.

ПРАВДА. Будь-який біль під час тренування - це погано. Ми тренуємося, щоб відчувати себе краще. А не навпаки. Будь-які хворобливі відчуття, які виникають під час тренування (за винятком невеликого печіння в м'язах) знак, що потрібно терміново зупинитися. Ви неправильно робите вправу, або вона вам не підходить. Ніколи не займайтеся через біль. Це дуже небезпечно!

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МІФ 2. Після тренування не можна їсти вуглеводи. Інакше все, що спалили, відразу повернеться.

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ЩОПРАВДА. Навпаки, після тренування вуглеводи їсти обов'язково. Бажано прості, а не складні. Організму потрібно терміново поповнити запас енергії, яка була витрачена під час тренування. Всі калорії з вуглеводів підуть в роботу. В іншому випадку організм руйнує ваші м'язи і дає вам енергію з них.

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МІФ 3. Чим вище пульс під час кардіотренування, тим краще! Отже, жир горить ще швидше.

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ЩОПРАВДА. Є таке поняття частота серцевих скорочень (ЧСС). 60-80% від максимуму ЧСС - це ваш пульс, при якому відбувається витрата саме жирової тканини. Якщо ваше серце працює на межі - вище 80%, то ви ризикуєте отримати порушення серцево-судинної системи, непритомність і навіть летальний результат.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Мій підхід до спорту простий - для схуднення він не обов'язковий. Зате обов'язково багато і різноманітно рухатися, робити ранкову зарядку і опрацьовувати проблемні місця з допомогою спеціально підібраних вправ, які вам підходять.

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