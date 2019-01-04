Як перестати їсти після вечері: поради, які працюють

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Якщо ви грішите нічними походами на кухню, спробуйте скористатися цими порадами

З звичкою перекусити перед сном знайомі багато людей. B більшій половині випадків вона викликана не стільки фізіологічними, скільки психологічними потребами. Нудьга, бажання "нагородити" себе і розслабитися, безсоння, втома, неповноцінне харчування можуть спровокувати нічні вилазки на кухню. Фахівці сходяться на думці, що краще за все припинити їсти приблизно за три години до сну, зазначає експерт по схудненню і блогер Даша Бухман у своєму Instagram.

Причому ця порада не тільки про схуднення. До вечора наш метаболізм сповільнюється (пік його припадає на час обіду), щоб вночі вступили в роботу процеси регенерації організму, а не перетравлення їжі. ⠀

Отже, 7 порад, як перестати їсти перед сном.

Порада 1:

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Почистіть зуби відразу після вечері: ця дія дасть мозку сигнал, що більше їжі не буде. І вам буде лінь знову йти чистити зуби.

Порада 2:

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Пийте трав'яний чай. Я люблю заварити велику чашку м'ятного/ромашкового/тулса/липового чаю приблизно через годину після вечері і повільно його пити. Теплий напій наповнює, зігріває і розслабляє, і їсти вже не хочеться.

Фото: (pixabay.com)

Порада 3:

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Повноцінно вечеряйте: якщо на вечерю ви їсте білок з овочами, дієтичну класику, а через пару годин не можете втриматися від того, щоб перекусити, значить, така вечеря вам не зовсім підходить. Особисто я можу чудово обходитися без вуглеводів на сніданок і обід, а на вечерю вуглеводи (наприклад, у вигляді запечених коренеплодів - батату, гарбуза, буряка або кіноа) дарують мені насичення, заземлюють і розслаблюють. Вивчіть себе і зрозумійте, які комбінації працюють для вас краще.

Порада 4:

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Спробуйте ароматерапію: ряд досліджень показав, що ефірні масла (наприклад, лавандове) допомагають послабити вечірній апетит.

Фото: (pixabay.com)

Порада 5:

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Поставте таймер: якщо у вас виникло бажання перекусити, поставте таймер на 10 хвилин і випийте води. По закінченні цього часу, запитайте себе, чи хочеться знову їсти? Якщо відповідь "так", то переходьте до пункту 6.

Порада 6:

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Якщо необхідно перекусити, то Марк Хайман, лікар функціональної медицини, рекомендує зробити вибір на користь горіхів (штук 5), чашки бульйону, пари паличок некрохмалистих овочів з тахіні. Одним словом, ласувати білками і овочами, а не печивом і сухофруктами.

Фото: (pixabay.com)

Порада 7:

Уявіть собі, як ви будете себе почувати вранці: я бачу величезну різницю в своєму самопочутті, якщо поїм пізніше звичайного. Я люблю прокидатися з приємним почуттям голоду, легкості і пласким животом.

Фото: (unsplash.com)

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Відео: video.rbc.ua