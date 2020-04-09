Для отличного самочувствия и иммунитета: принципы хорошего сна

Иллюстративное фото (pexels.com)

Блогер поделилась простыми, но эффективными советами для здорового сна

Как и питание, сон сильно влияет на то, как мы выглядим и как мы себя чувствуем. От качества и количества сна зависит наш метаболизм и наше пищеварение, здоровье нашей кожи, наше настроение, память и наш иммунитет. Блогер-диетолог и специалист по детоксу Ольга Малышева, которая ранее рассказала о здоровом питании для новичков, перечислила на своей странице в Instagram принципы хорошего сна.

Для здорового и крепкого сна:

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Свежий воздух должен залетать в спальню в любую погоду. Могу спать под толстым-толстым одеялом, но окно обязательно оставляю приоткрытым. С закрытым окном я всегда сплю раз в 10 хуже.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Уже почти полжизни сплю без подушки. Моя рука — это максимум, что я кладу под голову.

Как-то очень давно усвоила важность сна в полной темноте. У нас в спальне не светится ни одна маленькая лампочка ни на одном устройстве, а окна всегда закрывают плотные шторы или жалюзи.

Если телефон и остаётся в спальне на ночь, то в авиарежиме. Ещё на ночь мы всегда выключаем вайфай и никогда не оставляем телефоны на зарядке в спальне.

Лучшая одежда для сна — её отсутствие.

Хорошая тренировка — залог крепкого сна и быстрого засыпания.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ложиться до полуночи — большой прогресс для меня. До тридцати лет я редко засыпала раньше часа ночи. Только недавно поняла, насколько лучше, свежее, бодрее, сильнее и веселее чувствую себя, если засыпаю до 00:00. И коже, и пищеварению такой режим нравится гораздо больше.

Я совсем не пью кофе, но обожаю зелёный чай, который тоже содержит бодрящий кофеин. Стараюсь не пить его после 18:00, чтобы потом не ворочаться от бессонницы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Так как соблюдать любые правила мне быстро надоедает, раз в неделю ложусь сильно позже. И всегда с интересом наблюдаю за реакцией тела на сбившийся режим на следующий день — появляется заторможенность, перепады настроения и повышенная потребность в перекусах и сладком. Вывод только один: ни один фильм и ни одно интервью на ютубе того не стоят.

Напомним, беременная дочь Ольги Сумской Тоня Паперная дала советы, как быстро и легко уснуть.