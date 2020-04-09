Для гарного самопочуття та імунітету: принципи хорошого сну

Ілюстративне фото (pexels.com)

Блогер поділилася простими, але ефективними порадами для здорового сну

Як і харчування, сон сильно впливає на те, як ми виглядаємо і як ми себе почуваємо. Від якості та кількості сну залежить наш метаболізм і наше травлення, здоров'я нашої шкіри, наш настрій, пам'ять і наш імунітет. Блогер-дієтолог і фахівець з детоксу Ольга Малишева, яка раніше розповіла про здорове харчування для новачків, перерахувала на своїй сторінці в Instagram принципи гарного сну.

Для здорового і міцного сну:

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Свіже повітря має залітати в спальню в будь-яку погоду. Можу спати під товстою-товстою ковдрою, але вікно обов'язково залишаю відкритим. З закритим вікном я завжди сплю у 10 разів гірше.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вже майже півжиття сплю без подушки. Моя рука — це максимум, що я кладу під голову.

Якось дуже давно засвоїла важливість сну в повній темряві. У нас в спальні не світиться жодна маленька лампочка ні на одному пристрої, а вікна завжди закривають щільні штори або жалюзі.

Якщо телефон і залишається в спальні на ніч, то в авіарежимі. Ще на ніч ми завжди вимикаємо вайфай і ніколи не залишаємо телефони на зарядці в спальні.

Кращий одяг для сну — його відсутність.

Гарне тренування — запорука міцного сну і швидкого засипання.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Лягати до опівночі — великий прогрес для мене. До тридцяти років я рідко засинала раніше години ночі. Тільки нещодавно зрозуміла, наскільки краще, свіже, бадьоріше, сильніше і веселіше відчуваю себе, якщо засинаю до 00:00. І шкірі, і травленню такий режим подобається набагато більше.

Я зовсім не п'ю каву, але обожнюю зелений чай, який теж містить підбадьорливий кофеїн. Намагаюся не пити його після 18:00, щоб потім не крутитися від безсоння.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Так як дотримуватися будь-яких правил мені швидко набридає, раз в тиждень лягаю сильно пізніше. І завжди з цікавістю спостерігаю за реакцією тіла на сбившийся режим на наступний день — з'являється загальмованість, перепади настрою і підвищена потреба у перекусах і солодкому. Висновок тільки один: ні один фільм і жодне інтерв'ю на ютубі того не варті.

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